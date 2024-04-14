台積工程師求租屋鎖定2區　網諷：楠橋勇士怎辦

▲高市府證實，台積電第1座P1晶圓廠進度7至8成，預計2025年度量產。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台積電第一座P1晶圓廠進度7至8成，預計2025年度量產，員工尚未進駐，但有網友指出，已看到台積小家庭在高雄巨蛋、凹子底附近求租屋，引來網友嘲諷「楠梓漢、橋頭勇士怎麼辦？」

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高雄市經發局長廖泰翔證實，台積電第一座P1晶圓廠進度7至8成，預計2025年度量產，第二座廠相關執照已經發放，正進行基礎工程施作。預計第四季或明年第一季才會有台積電員工進駐，首批1500名員工，大部分都是高雄子弟。

雖然台積電員工還未進駐，就有網友在PTT發問，已在租屋社團看到台積電工程師小家庭，要在左營巨蛋、鼓山凹子底附近租屋，預算3房含車位月租金約2.5~3.5萬元，原PO以為年底工程師才會進駐，沒想到這麼快就有小家庭求租，並問網友有沒有聽到工程師來高雄的風聲？

▲台積電工程師預估要到年底即將量產，派駐到高雄才會陸續租屋。（圖／記者張雅雲攝）

引來不少網友嘲諷「慘了，工程師想住凹子底，楠橋勇士怎麼辦？」、「主管住巨蛋、工程師住橋頭，不衝突。」也有網友分析「幹嘛幫勇士擔心？平價、奢華各有客群。」

權威物業外商租賃巨蛋店長陳常淵表示，台積電設廠帶來的租賃需求，目前多以台積電相關建廠團隊、工班為主，需要鄰近楠梓廠，主要租在仁武、楠梓、岡山、橋頭等區的整棟中古透天，預算為2~3萬元，可入住約6人，廠商一般會把整棟透天塞人塞到滿。

而台積電工程師預估要到年底即將量產，確定派駐到高雄才會陸續租屋，若依生活機能選擇，高鐵、巨蛋、凹仔底等區，屋齡10年以內，屋況良好、設備齊全，3房租金約3.5萬元、2房落在2萬元上下。

離台積電不遠的楠梓、橋頭，3房則落在2.5~2.8萬元，2房則是月租金1.6~1.8萬元的行情，部分景觀大樓因有綠地景觀，3房可到3萬元行情。

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