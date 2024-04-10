他嘆台北「一堆商圈沒落」！　兩派吵翻：1區只剩老人

▲原PO認為公館商圈也沒落了。（示意圖／翻攝自google maps）



記者朱祖儀／綜合報導

首都台北市給人的印象就是繁榮、方便，吸引許多年輕人前往打拚。不過一名網友認為，台北沒落的地方好像越來越多，除了東區之外，前陣子到台大公館附近，也發現很多店家消失了，生活機能變差，反觀台北外圍餐廳越來越多，變得相當熱鬧，好奇其他人是否也有同感？文章曝光掀起討論。

原PO在PTT發文表示，感覺台北沒落的地方越來越多，除了大同、萬華和東區之外，前幾天到公館閒晃，也發現很多店家不見了，附近沒幾間好吃的餐廳和能逛的商場，生活機能變得很差，對比公館、大安區房價，一坪要150萬，但住起來似乎沒有一坪75萬的重劃區舒服。

原PO也指出，近年來台北外圍的生活機能越來越好、餐廳越來越多，像新莊開了百貨公司、林口將有第2間OUTLET、新店也有裕隆城，變得越來越熱鬧。他不禁感嘆，台北某些商圈沒落，不僅生活機能比重劃區差，市容還很老舊。

不少網友認同，「人都跑出來了，一環二環多了多少人，市區年輕人就少了」、「公館真的有沒落的感覺，那個區域的人口已經養不起那麼多數量的店家了吧，公館小吃店、餐廳數量太多了，但是那邊沒有廣大的上班族群去消費，光靠學生感覺也不太夠，畢竟台大校園裡面餐廳更便宜、更方便」、「大安區沒落有感！小時候的大安區充滿青春活力，現在只剩一堆老人」。

▲也有人認為大安區沒落。（示意圖／ETtoday資料照）



但也有許多人駁斥，「稍微走幾步路溫州街挺舒適的」、「商圈沒落跟住宅是兩回事」、「怎麼不說汀州路多很多新的店」、「你去百貨公司裡面逛就青春活力了，人潮移到百貨公司內而已」、「你沒發現西門中山整個大復甦？」「公館哪有沒落？晚上去汀洲路逛還是一堆人啊」、「商圈是沒落了，但是房價照樣噴」。