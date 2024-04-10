冷氣1問題狂修理！房東要求「多貼6千」才換新　一票：撐到最後

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝，下同）



記者朱祖儀／綜合報導

租屋期間如果遇到問題，通常都會找上房東處理。一名網友就說，剛住進租屋處時就發現冷氣不冷，經常要找房東處理，但還是常常出狀況。後來房東就說，如果要換冷氣，每個月要多貼500元，換算下來一年要多6000元，讓他很傻眼，好奇問這樣合理嗎？

原PO在Dcard發文表示，租屋處是沒有對外窗的5坪小套房，有附分離式冷氣，押金一個月、租金每月7500元，3月才剛續約，電費一度4.5元。不過入住後一直有一個問題，就是冷氣常常不冷，經常需要補冷媒，近日他又發現冷氣不涼，只好又請房東找冷氣師傅來補冷媒。

這次他下班剛好聽到冷氣師傅和房東的對話，提到「冷氣問題在冷媒會持續漏，所以只能一直補」，他心想一直找人補冷媒也要成本，於是提議換新的冷氣，還能節省電費支出。沒想到房東卻問，「若換新的，你願意每個月貼500元嗎？」

原PO聽到後傻眼，因為換算下來，一年要多貼6000元，雖然知道換一台冷氣不便宜，但他還是想問，「房東這樣要求貼錢，才能給我正常不會壞的冷氣，算合理嗎？」也列出3個想法，不知道哪個比較好？

一，繼續用舊的，冷媒漏掉了就請她叫人來補，明年不續約

二，貼錢，但就增加支出

三，認賠殺出，找到好的房子就搬走，押金賠給她

網友看法不一，但多數人都不認同多貼錢，「不合理，這不是人為損壞，不應該要求你補貼，如果按照房東的邏輯，當初說好有附冷氣，但吹了發現不冷又不換新，那是不是也可以商量房租調降？」「完全不考慮2，師傅已證實非人為毀損，那麼按租契走、應該是房東全責自付，除非你們的租契沒寫到這些、當初也沒談到這些」、「一，維持冷氣可用性是她的義務」。

也有人建議，「一直想辦法麻煩她，然後打死不要出那個6000給她，寧可自己買好一點的其他水冷扇之類的」、「沒有正常不正常，就要談判，一直報修報到房東太太自己受不了，或是跟她說一直沒辦法正常使用，跟她要求要租金折扣，每次都讓她去修，也是損害你的使用權」、「請她一直來換冷媒，撐到合約到再搬走，畢竟常常補也不用一個禮拜補一次，有冷就行」。