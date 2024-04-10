3大難題引退建潮　北市920件危老核准「96件失效」

▲《危老條例》實施6年，台北市共核准920件。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

老屋改建議題再受到關注，《危老條例》實施6年，台北市共核准920件，但其中有多達96件備註失其效力。安信建經專家表示，小面積危老案會面臨3大難題，引發棄建潮。

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本月3日花蓮發生規模7.2強震，花蓮傳出2棟建物倒塌，全台各地多處房屋震出裂痕、樑柱斷裂及鋼筋爆露等受損災情，再次引發老屋危樓重建議題的關注。

據台北市建管處統計，北市共累計核准920件危老案件，其中96件備註失其效力，以中山、中正、大同區為大宗。進一步觀察，失效案件有71件、占74%，為面積未達150坪的小型基地開發案，顯示迷你基地危老案件推動充滿困境。

▲北市共累計核准920件危老案件，其中96件備註失其效力。（表／記者項瀚製）

安信建經總經理張峰榮對此表示，《危老條例》實施至今已6年，受建商青睞的中大規模經濟危老重案皆已陸續成案，「而小面積危老案在重建中往往會面臨營造成本過高、施工難度高、廠商無意承攬3大難題，導致重建案往往無疾而終。」

張峰榮補充，小面的開發案本來造價成本就高，面臨造價大幅上揚，每坪成本超過35萬元，大幅超出地主的預算，容易使屋主打消重建意願。

其次是因連棟建築、巷道較狹小共通點，造成營造施工難度較高，不僅易造成鄰損，嚴重狀況還可能造成工程停擺。最後，在無不動產業人派資源之支撐，較難找到品質優良的營造廠承接，拖到重建期效屆滿的情事便會發生。

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