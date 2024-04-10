房東硬漲「一天來抄3次電費」　全場見LINE怒了：不要租

▲房東竟要求電價分三個時段收費。（示意圖／記者劉亮亨攝）



網搜小組／劉維榛報導

電價在4月調漲，讓不少租屋族崩潰！一名租屋妹驚呼，明明租約沒到期，房東卻擅自更改電費計費方式，分三個時段之外，早上跟下午是平常的電費5倍與10倍，讓原PO求問合理嗎？文章曝光後，網友直呼房東看到假消息了，「會聽信這種謠言的房東或是會有這種觀念的房東，感覺不要續租比較好！」

一名女網友在Dcard表示，日前房東LINE告知，從4月份開始電費要分三階段收費，「上午7點到下午1點是平常的5倍；下午13點到下午15點是平常的10倍；下午15點到隔天上午7點是平常收費」。

對於房東無故更改電費收費規則，讓原PO感到傻眼求問，「請問電費是可以這樣計算的嗎？」

底下網友怒噴，「我懷疑房東有看電表的興趣」、「除非是裝商業分時電表，不然電費不會不同時段不同收費」、「所以他每天會來你家看電表3次喔」、「機械式電表沒分時段」、「平常的5倍跟10倍是怎回事？要世界末日了嗎？會聽信這種謠言的房東或是會有這種觀念的房東，感覺不要續租比較好」。

留言串中，一名網友找出台電闢謠的海報，右圖就是房東傳來的訊息，最後一行還稱「如果要洗衣服和開冷氣要注意時間」。對此，台電指出，萬年謠言又來了，請支援澄清，「現行時間電價沒有5倍或10倍，時段也不對」。