她月薪3萬多…可「梭哈存款」買套房？一票搖頭：不如買中古大樓

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者賴志昶攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人擔心老了之後租不到房子，會努力存錢買房。一名37歲女網友就說，自己目前沒有結婚生子，月薪3萬多元、存款200多萬元，考慮要梭哈大部分的存款，在高雄買一間小套房來住，好奇這樣可不可行？文章曝光後掀起討論，但不少人認為200萬可以當中古屋的頭期款，不建議買套房。

原PO在Dcard發文表示，目前手上有228萬可花用，想在高雄買一間小套房來住，但發現屋齡30年的套房也要200-400萬，因此考慮要砸200萬現金，剩下的靠貸款解決，但不知道月薪3萬多元的她，這樣做會不會有風險？

她也透露，自己今年37歲，沒有結婚也沒有小孩，但擔心老了之後會沒有人願意把房子租給她，所以才考慮要投入大部分的存款買套房自住。

文章曝光後，不少人不建議買套房，「不如買市區20～30年的中古電梯大樓，200萬夠當頭期了，剩餘貸款看妳每月金流，月薪3萬多用新青安貸款，買個6xx萬以下的物件還可以」、「建議買兩房比較保值，貸款成數也比較高」、「我存200多萬時買500多萬的中古公寓，剩下的家具、家電刷卡分期，熬了2年現在在看新成屋了…建議不要買套房」。

還有網友建議，「不管總價多少，記得留個50-100萬的緊急預備金在身上」、「你還年輕！多存點錢比較實際」。

但也有人認為可以買，「感覺以後單身的人會越來越多，這種可以自住，如果要轉手應該也不難」、「如果只是要自住就不用想這麼多啦，手上資金夠、附近機能好就好，也可以確認一下周遭租金行情，如果之後生活有變動，也可以出租賺錢」。