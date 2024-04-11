女星是落難公主！　誓言把房子一間間買回來

▲即使採訪的這天，台北市低溫下著雨，鍾欣怡仍堅持要以最佳狀態曝光，輕裝上陣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

演員出身、身兼主持人及KOL身分的鍾欣怡，與先生、知名電視節目製作人孫樂欣，過去10年在台北市積極買房。孫樂欣說，鍾欣怡曾壓力大到鬼剃頭，而那一股撐著她往前走的力量，是因為她在家道中落時許願，要將家中失去的房子一間間買回來；現在，她做到了。

「我們家曾經很落魄，我發誓要把家裡失去的房子，一間間買回來，我認為我比別人更勇敢、更努力一點，所以我做到了。」鍾欣怡為自己現在的成功下了一個註解。過去10年鍾欣怡與先生在台北市陸續購入4屋，現在成了月入超過10萬元的包租婆。

在演藝圈當紅時選擇結婚生子、暫別演藝圈，意外開了臉書直播後，成為國際保養品牌指定的合作藝人，年收入超過千萬元。很多人羨慕鍾欣怡現在擁有的生活，但孫樂欣說：「鍾欣怡真的很努力，經常在睡前還不斷跟他討論臉書直播要如何介紹商品給粉絲，有次壓力大到『鬼剃頭』，頭皮禿了一塊。」

即使穩坐代言一姐地位，鍾欣怡仍相當敬業。採訪的這一天，她與孫樂欣比約好的採訪時間早半小時抵達餐廳；台北市下著雨、低溫只有10度，她仍堅持穿著無袖、薄上衣拍照，不斷調整妝髮，希望自己以最佳狀態曝光。

▲北市中正區為傳統優質學區，房價支撐性強。

鍾欣怡認為，辛苦賺來的錢，放在房地產最保值、又安心。她鎖定台北市精華地區購屋，包含大安、中正、及內湖三區，「中正區是傳統學區，大安區有板南線經過、最熱鬧，內湖則是先生從小長大的地方。」

孫樂欣說，買屋最重要的是找到缺錢、有意出售房子的賣方，才能以短時間、划算的價格快速成交。他們買屋曾遇過下斡旋金後反悔、賠款40萬元的賣方，原來對方後來多加了200萬重新上架再賣；「有些賣方其實只是來試水溫，不值得多花時間在這上面。」後來夫妻倆得出一個心得：開價與實價登錄縮至1％左右，才是真正要賣屋的人。

其實夫妻倆努力買房，是要圓鍾欣怡的心願。鍾欣怡從小家境優渥，父母也用心栽培自己，但不幸高中時家道中落，畢業後只能盡快獨立、到演藝圈試鏡賺錢。剛出道的那陣子，戲約少、也都只是配角，每月領到收入只夠繳房租，為了生存，她曾到日式料理店、咖啡廳打工；音樂班出身的她雖有一身才藝，但並不會講話，還曾被當時經紀人拉到一旁罵，要她學會講話才能持續有通告。

回顧一路走來的辛酸，鍾欣怡開心地說，她總算兌現當年對自己的承諾，將房子一間間買回來了。

鍾欣怡投資小檔案

出生1982年

現職：演員、主持人、直播KOL

學歷：私立光仁高中音樂班

經歷演出作品：《麻辣鮮師》《雨後驕陽》，威寶電信系列廣告、國際知名保養品牌直播電商指名合作藝人

家庭：夫為知名製作人孫樂欣，育有1女1子

買房心法

以台北市中正、大安、內湖3區15至20坪獨立套房，或20至30坪的2房產品為主；挑20年左右電梯大樓、有管理員，捷運站步行5分鐘內到達，生活機能佳的物件

成為房仲的VIP客戶，能優先看到尚未釋出市場的好物件；查看實價登錄行情，找出開價約高出實價登錄行情1％的賣家洽談

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