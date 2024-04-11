▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

鄰居、親戚都在「1行業」工作，賺到的錢令人羨慕不已！有網友表示，兩位鄰居在做室內裝修，開的車加起來要價約1千萬；親戚則是做建設、營造跟土地開發的工程，小孩20歲出頭就在開3、400萬的休旅車，還買一堆名牌包，「原來包工程這麼好賺？這麼有利潤嗎？」話題釣出工程界份子們曝說法。

有網友在「匿名3公社」驚呼，「原來包工程這麼好賺、這麼有利潤嗎？」提到兩位鄰居在做室內裝修，都是當老闆包工程，聽說利潤是1～3成，兩人買的車加起來價值快1000萬，讓月領4～5萬死薪水的他羨慕不已，「假設這個案場裝潢是1000萬，可以拿1-300萬的利潤！」

另外，原PO親戚在做建設、營造跟土地開發，「我只知道，他小孩20出頭就在開德系3、400萬的休旅車、買一堆名牌包」，超爽生活令他自嘆不如，「投胎投得好，果然很爽！」

不過，貼文一出，馬上有工程界過來人現身，粉碎原PO想像的美好，「身為一個工程界的一份子，我可以說這個只是倖存者偏差，做到跑路的也是一狗票」、「包工程的…請得到款才是老闆，被跑路的一堆呢！」「人脈你有嗎？工班你有嗎，別看人過好日子，付出的心血你看不到。」

還有網友直搖頭，「我朋友也是跟你一樣的想法及說辭，他身邊的朋友也勸導他，人家是有鈔能力的人、咱們不是。硬是自己出來做，才發現沒鈔能力的下場。可悲，被倒了50～80萬，對方還跑了……」、「之前的同事家裡也是做裝潢的，客戶堅持驗收完，入住3個月沒有問題才付款，整個拖了半年耶！」「那是你沒看過工程老闆被倒幾千萬、一夜倒閉的。」