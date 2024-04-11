房、股市大好！達人有感「輪番換資產」笑了：鈔票不值錢啦

▲房市、股市都火熱。（示意圖／記者吳陳楷攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

房市火熱，大大小小建商紛紛搶進推案；台股在權王台積電（2330）的帶動下，也來到新高。就有房產達人見最近很多人在輪番抽換資產，有的從股市轉到房市，也有從房市轉到股市的，有感直呼「不管怎麼轉換，總歸一句：鈔票不值錢啦！」

經營粉專「Lin's竹北房產筆記」的林姓房仲有感發文，「房市股市大好，最近很多人在輪番抽換資產。有從股市轉到房市的，也有從房市轉到股市的，也有數間房產汰弱留強的。」令他不禁笑說，「不管怎麼轉換，總歸一句：鈔票不值錢啦！」

看到貼文後，就有人表示，「現在需要錢滾錢抗通膨，但也看了不少人出國花錢就是了。」林姓房仲則回，「買房買車買股出國，樣樣來！」貼文還引來馨傳不動產智庫執行長何世昌笑呼，「錢都不是錢了，但只有我沒有錢。」

事實上，六都地政局1日公布3月買賣移轉棟數，共2萬3409棟，月增58.3%、年增12.2%。以Q1來看，共達6萬3226棟，年增達28.3%。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，Q1移轉延續去年下半年年增走勢，呈現價量齊揚表現，主要是台股創下2萬點新高，加上新青安、通膨預期帶動。

進一步觀察六都，3月以台北、台南的表現最佳，台北3月為近22個月的單月最大量，年增34.9%。台南則締造升格直轄市14年來的3月同期新高，年增達32.7%，而總觀Q1表現，台南年增近4成，奪六都之冠。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台北市衝出久違大量，首先是老屋重建開花結果，像松山區去年Q4以來，就有危老案「敦化豐華」、都更案「民生鉑月」等新案陸續完工交屋，助攻松山區量能站上500棟。

其次是小坪數低總價暢銷，在新青安優惠貸款的帶動下，首購小宅供給較豐沛的內湖區、中山區，買氣持續活絡，讓台北市繼2022年5月後，單月棟數再度站上3000棟大關。

整體而言，今年3月央行升息是否會讓市場產生變化，值得留意。曾敬德則認為，去年上半年房市基期偏低，預料年增表現有機會延續到6月，「接下來年增率可能整個減緩，今年房市短期並未有政策利空衝擊，房市還是沒有回頭的跡象。」