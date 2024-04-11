不只楠梓、橋頭房價飆！　高雄隱藏版凹陷區首站4字頭

記者張雅雲／高雄報導

台積電預計在高雄增設3座2奈米廠，產業利多來勢洶洶，受其帶動，橋頭、楠梓房市最高甚至站上4字頭，之前左營軍港周邊房價還有3字頭，被視為隱藏版房價凹陷區。根據最新實登，首度有新案最高單價達4字頭萬元創區段新高，沒有優付方案，購屋族也買單。

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▲根據最新實登，左營軍港周邊首度有新案，最高單價達4字頭萬元創區段新高。（圖／記者張雅雲攝）

台積電設廠帶動楠梓、橋頭房價屢創新高，生活機能更好的左營軍港、桃子園生活圈，還有3字頭成交價，距離台積電也約15分鐘車程，今年初開始吸引購屋族搶進。

在產業紅利助攻之下，不具名代銷分析，區域新案每周都穩定成交，連新成屋「美術海」1月底開賣也被掃貨，預售案因降低自備款，付款輕鬆，衝出買氣並不意外，連新成屋都出現熱賣盛況，跌破市場眼鏡。

▲「美術海」1月底開始潛銷，總銷80億元。（圖／記者張雅雲攝）

根據最新實登揭露，「美術海」總戶數418戶，11日首次揭露實登，雖僅揭露25筆成交紀錄，不過成交價首度站上區域4字頭，創該區新高。

該案位於左營崇實路，屬於左營軍港生活圈，坪數規劃25~65坪、2~4房，據實登揭露，該案成交最低單價33.1萬元、最高40.6萬元，均價則是來到36.1萬元。太普建設低調說明，「美術海」1月底開始潛銷，總銷80億元，目前可售戶剩個位數。

▲左營軍港、桃子園生活圈來看，目前區域預售案成交價多落在3字頭，被視為隱藏版房價凹陷區。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，以左營軍港、桃子園生活圈來看，目前區域預售案成交價多落在3字頭，僅「美術海」首站4字頭，後續實登價格還有更高，謝哲耀說：「該案熱賣關鍵在於品牌口碑發酵，指標建商有群忠實粉絲，光是在潛銷階段的VIP客戶就買到翻掉，已購客自住、置產都有。」

高雄市建築公會理事長陸炤廷分析，左營軍港、桃子園生活圈被視為隱藏版房價凹陷區，距離漢神巨蛋、高鐵左營站都不遠，未來新台17線完工可快速串聯台積電、高大特區、美術館，現階段3字頭價陸續消失，已逐漸跟上與楠梓、橋頭的價差，預估未來新案開價將直衝4字頭。

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