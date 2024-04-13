省仲介費！他1000萬買房「答謝警衛阿北」　全場曝紅包金額：值得

▲原PO想給紅包報答警衛阿北。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

一般來說，仲介費不能超過成交價的6%。一名網友透露，日前透過警衛阿北熱心介紹，找到一間心儀的房子，於是自己和屋主交涉談價，最後以1000萬左右成交。畢竟已省下一筆仲介費，原PO好奇該包多少答謝警衛呢？對此，信義房屋專家表示，紅包多寡都能代表心意，量力而為即可。

一名網友在臉書《買房知識家》表示，幸運透過警衛阿北介紹，讓他直接跟屋主買房，最後以1000萬左右成交，因此他有意想報答對方的好意，便好奇拋問「現在紅包行情價位多少？」

底下網友紛紛提出心目中的金額，更關鍵的是，無論紅包大小，這個心意足以得到警衛阿北的加倍照護，「行情2萬！以後住進去警衛伯伯會特別照顧你們家。著2萬花的值得」、「2萬至3萬6吧，你們省仲介費，警衛拿到也開心，之後什麼忙都願意幫，很值得」、「我覺得至少要1%，省了仲介費就差很大了，1%給他當紅包很合理」、「省了20萬仲介費，大方一點吧」、「3萬6，以後也會多關懷你們」、「建議2萬，跟仲介費2%比起來真的沒有什麼」。

內行人直言，「以仲介身分來說，我覺得2萬是OK的，如果2萬對你又沒有壓力，你自然包得輕鬆、收的人也開心。相信我，你到搬走前，他把你當大爺看」。

但也有網友提醒，「中人費沒有行情好嗎？隨喜3600-6800元即可，又不是什麼豪宅，而且中人費是違法的，被檢舉罰更多喔！有就不錯囉」、「管理員並無不動產經紀人或不動產營業員執照，如果私下協助住戶帶看甚至仲介房屋成交，從中收取佣金，恐遊走於法律邊緣，可能會違反《不動產經紀業管理條例》第32條，面臨10萬~30萬的罰鍰，最重還會被處1年以下有期徒刑」。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一般來說，賣方才會包紅包，曾聽說過有屋主包8萬的價碼，而原PO是買方，包多少都是心意，量力而為即可。至於中人費違法部分，曾敬德認為，警衛只是口頭轉達消息，並沒有帶人去看房，或是從中獲利，應該與犯法沒有關係。