台灣高樓建物越蓋越多！　21層以上使用執照創疫情來新高

▲ 2023年全台核發高樓層建物使用執照數量創新高。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

房仲引用內政部統計，全台2023年核發21層以上建物使用執照數量達268棟，為2006年有統計以來次高，僅次於2016年的295棟，也是自2018年以來再次突破200棟大關。

雖然403花蓮地震後餘震不斷，若是居住高樓層對搖晃更加有感，但住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，近年來建築法規逐漸齊全，加上高樓層建築更容易成為房市指標，使建商更樂意興建此類物件。

徐佳馨解釋，高樓層使照核發數量上升，代表區域建商完工供給量增加，可被視為房市供給指標之一。高樓層建案多為區域地標性建築，更是房市價格標竿，在建築法規齊全、工法逐漸先進下，建商也樂於興建高樓層建物，一來可視為品牌代表作，二來也可創造更多利潤。

她觀察，此類物件供給多寡，與歷年來房市景氣循環發展吻合，例如高樓層建案使照核發數量的高點為2016年，依工期慣例約3至5年推算，即為上一波房市高段前期的2011至2013年；而2023年再往前推算3至5年，即是2018至2020年間，也是疫情後房市起漲點，由此來看，當房市邁入多頭前期，也提高建商興建摩天大樓意願。

另觀察六都數據，新北市、台中市為2023年核發21層以上建物使用執照數量最多的兩處城市，顯示二都建商與買方對高樓建築的喜愛程度；值得注意的是，台南市2023年核發21層以上建物使用執照數量為40棟，創有統計以來最高紀錄。

大家房屋企研室公關主任賴志昶指出，台南市過去建物供給以透天厝、華廈等建物為主，歷年核發21層樓以上建物使照數量，長期處於低檔，更有不少年份數量出現掛蛋的情形。不過，近年來受惠於南科、台積電等議題，吸引科技人才買盤，加上年輕族群居住習慣改變，有電梯、物業管理的社區更受歡迎，使得區域高樓層大樓物件逐漸增長。