震後去不了山區「改在三合院露營」　阿嬤看傻：憨孫！現場美翻

網搜小組／劉維榛報導

震後山區危險，一名網友表示，連假無法去山區露營，大家靈機一動改去阿嬤三合院搭帳棚，而阿嬤看傻直呼「憨孫阿，裡面那麼多房間不睏，要睏外面？」晚上露營氣氛超美曝光，引來萬人驚讚，「請問有開放預約嗎？」還有網友眼尖直呼，「小時候記得這戶地主很豪」。

一名網友在臉書《露營公社》表示，家族兄弟姊妹原本相約露營，但花蓮規模7.2強震打亂了計畫，大家又不想放棄難得連假，討論一番後，相約「阿嬤家三合院露營」！

阿嬤看著大家忙著搭帳篷，布置同時也架設影機，老人家看傻說道「憨孫阿，裡面那麼多房間不睏，要睏外面？」原PO則笑回，「阿嬤哩（你）不懂啦！這就是露營魂啦！」

照片可見，在熟悉不過的阿嬤三合院，白天看起來沒什麼氛圍，但到了晚上，淺藍色唯美天空猶如天幕一般，而帳棚上還有燈泡點綴，讓阿嬤家一秒華麗變身成「御用營地」。原PO則笑稱，「明明裡面什麼東西都應有盡有，但就是要搬露營的東西出來儀式感。」

▲阿嬤家三合院「華麗變身」 。（圖／翻攝露營公社）



文章被轉貼到《爆料公社》，引來萬人讚爆，「真的都在比裝備，我自動跪退，羨慕眼光」、「有付包場營地費給阿嬤嗎？」「請問有開放預約嗎？」、「阿嬤要充當小蜜蜂攤販，要收場地費」、「我也是在家露營」、「這樣的氣氛也不錯」、「有院子就是有好處，方便烤肉方便露營方便看投影」、「也想這樣露營過～但就是沒有三合院」。還有網友眼神直呼，「這好面熟，好像在員林國小的附近，小時候記得這戶地主很豪」。

對於阿嬤天真無邪的一番話，有網友也分享，「阿嬤都這樣，我想起小時候親戚有次回家要烤肉，烤到一半發現香腸怎麼不見了，後來阿嬤端出一盤煎好的香腸說：那個烤那麼久，是什麼時候才能吃？」