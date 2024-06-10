租房被規定「每周打掃3次」　情侶嚇到退租

▲情侶宣稱，簽約付款之後，房東代表才突然提到必須每周打掃屋內公共區域3次。（示意圖／視覺中國）



記者詹雅婷／綜合報導

中國大陸一對30多歲男女在新加坡工作期間租屋生活，當兩人找到新租屋處並簽約付清2800新幣（約新台幣6.6萬元）款項之後，這才得知每周需要打掃屋內公共區域3次，嚇得趕緊退租。雙方鬧出糾紛，情侶宣稱房東遲遲不退押金，房東代表則稱情侶不還鑰匙還上門討錢，嚇跑其他來看房子的人。

聯合早報報導，31歲劉男和36歲李女看上的是義順一帶組屋（公宅），在看房之後，與房東代表談好以月租金1400新幣（約新台幣3.3萬元）租下主臥房，並在當天支付500新幣訂金。一個星期過後，女子和房東代表簽約，因諳不諳英語，對方逐條翻譯合約與房規，包括不能在室內抽菸、保持環境整潔、不打擾鄰居等等，她隨後付清2300新幣的餘款，簽下2年租約。

只不過女子宣稱，房東代表此時才突然要求他們入住之後，每周必須打掃廚房、客廳、浴室、走廊等屋內公共區域至少3次，「在看房的時候他沒提這個要求，簽約也沒講，等我付完錢之後才說。」女子當下直接拒絕，但保證主臥房和使用過的地方都會保持乾淨，房東代表聽完後離開，並致電劉男堅稱必須每周打掃3次，強調合約條款有寫。

▲情侶看房之後，以月租金1400新幣租下主臥房，並在當天支付500新幣訂金。（示意圖／視覺中國）



這狀況讓情侶決定退租並要求對方退還押金，但房東代表以沒收到鑰匙為由拒絕退款，兩人上門討錢，雙方報警。

房東代表稱這兩人事後反悔退租，霸佔鑰匙不還，導致屋主無法盡快進行後續出租事宜，蒙受經濟損失，「他們不還，還上門騷擾嚇跑一個要看房的租客」，以各種途徑騷擾，影響鄰居。情侶表示，如今因為找新租屋處需要用錢，所以才會有些著急，但房東代表卻拒絕溝通，多次不接電話、只用訊息回覆，就是不和他們見面。

警方最終建議雙方透過法律途徑解決。房東代表則是否認拒絕溝通，是希望透過訊息往來留下證據。