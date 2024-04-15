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深坑「帝品苑」豪宅奢華公設全變停車位　宏泰林鴻南兄弟涉詐欺

宏泰集團掌門人林鴻南與弟弟林鴻森，因深坑帝品苑豪宅，被法官認定涉售屋詐欺，列為共犯送辦。

▲宏泰集團掌門人林鴻南與弟弟林鴻森，因深坑帝品苑豪宅，被法官認定涉售屋詐欺，列為共犯送辦。

圖文／鏡週刊

宏永建設在新北深坑推出帝品苑社區建案，名稱與台北市指標豪宅帝寶相仿，銷售時不只宣傳建商與推出帝寶的宏泰建設系出同源，更宣稱有健身房、KTV等豪華公設，藉此以高於當地行情1倍的價格銷售，建案落成後，豪華公設卻因2次施工蓋在停車格被拆除，住戶氣炸提告，建商及代銷都被依詐欺起訴，台北地方法院日前判決，宏泰集團旗下宏永建設總經理宋東明判刑3年，房屋代銷前總經理判刑3年半，宏泰集團掌門人林鴻南、小王子林鴻森則被列為詐欺共犯移送檢方偵辦。

本刊調查，帝品苑銷售時打出由知名設計大師杜康生負責地下1樓的健身房、撞球室、親子遊憩室、交誼廳、圖書室、會議室及KTV包廂等300餘坪的公設，並製作相關文宣及投影片向買方說明。

帝品苑是深坑地標，也是豪宅，建商及代銷業者被法院判成立詐欺罪。

▲帝品苑是深坑地標，也是豪宅，建商及代銷業者被法院判成立詐欺罪。

但事實上，地下1樓在起造申請執照時，列為停車場空間，不列入總樓地板面積，如果是健身房等公設則要列入總樓地板面積並申請核准，否則會被視為違建而拆除，全案也因此爆發糾紛而長期爭訟。

帝品苑宣傳廣告將健身房等3百餘坪公設，規劃在地下1樓停車場（紅框處），住戶認為被騙而提告勝訴。（讀者提供）

▲帝品苑宣傳廣告將健身房等3百餘坪公設，規劃在地下1樓停車場（紅框處），住戶認為被騙而提告勝訴。（讀者提供）

知情人士指出，帝品苑建案打出豪宅規格，每戶權狀約56至62坪，2010年連同車位成交價約2,300萬元至2,700萬元不等，每坪單位落在40萬至50萬元間，雖遠高於附近每坪約20萬元的一般住宅行情，仍很快完銷，還有不少消費者一次買2戶，但交屋時卻發現，說好的地下1樓健身房等公設，卻擺放一堆建材，還劃設停車格，建商只提供一筆2,360萬元的社區綠美化基金，要住戶成立管委會後自行決定是否二次施工興建健身房等設施。

帝品苑2014年完工後的交誼廳屬於違法占用停車場而被拆除，住戶提告要求建商負責。（讀者提供）

▲帝品苑2014年完工後的交誼廳屬於違法占用停車場而被拆除，住戶提告要求建商負責。（讀者提供）

住戶提告時，台北地檢署一度認為是民事糾葛，不起訴建商代表，但高檢署發回北檢續查，檢方重新調查後認定，建商以虛假不實的廣告欺騙消費者，減少近30個停車位，以銷售時每坪45萬元計算，認定宋東明等二人不法套現至少2.7億元，卻只提撥2,360萬元做為「綠美化基金」，行徑形同鑽巧門的奸商。

之前帝品苑的親子遊憩室相當完善，因屬2次施工改建而被拆除。（讀者提供）

▲之前帝品苑的親子遊憩室相當完善，因屬2次施工改建而被拆除。（讀者提供）

住戶提告後，建商及代銷業者遭台北地院一審重判3年及3年半；仍可上訴，宏泰集團掌門人林鴻南、小王子林鴻森則被列為詐欺共犯移送檢方偵辦。宏泰集團掌門人林鴻南、林鴻森兄弟除與宋東明等二人面臨刑事追訴，17位告訴人的購屋款5億餘元，已經被法院視為不法所得，將來4人恐被追繳沒收。

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關鍵字：鏡週刊房產雲豪宅帝品苑宏泰林鴻南林鴻森

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