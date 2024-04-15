宏泰大亨兄弟遭認定詐欺正犯　法官下重手原因曝

▲宏泰集團掌門人林鴻南（左）是已故創辦人林堉璘大房三子，他與三房弟弟林鴻森（右）因帝品苑建案，遭法官認定以詐術銷售房屋。



圖文／鏡週刊

台北地檢署2021年起訴宏泰集團旗下宏永建設售屋詐欺案，台北地院審理時，關於將停車場說成是由名設計師杜康生健身房及KTV等豪華公設銷售，被告宏永公司負責人宋東明表示，自己不是實際負責人，掌權者是已故宏泰創辦人林堉璘董事長及林鴻南總經理，並指派副總經理林鴻森協助管理帝品苑建案，合議庭於是傳喚林鴻森出庭，他供稱地下室空間原是停車空間，若以二次施工方式施作公共設施是不合法的，宏泰集團一概不會做這件事。

法官於是問林鴻森，是誰決定要讓杜康生畫地下一樓公共設施示意圖？林鴻森回說，會拍板定案，他的哥哥林鴻南都會知道，合議庭據此認定，林鴻南及林鴻森兄弟都是以詐術誆騙買方的共犯，並移請檢察官偵辦。

依被告及證人供述，此案是由宏泰集團創辦人林堉璘與代銷業者接洽對談後，林堉璘將銷售交由三房兒子林鴻森負責，同時由大房三子林鴻南負責相關決策，最後由當時的代銷業者與宏永建設在2018年8月簽約，負責銷售此建案。

▲帝品苑宣傳廣告將健身房等3百餘坪公設，規劃在地下1樓停車場（紅框處），住戶認為被騙而提告勝訴。（讀者提供）

本刊調查，該案銷售時打出由知名設計大師杜康生負責地下一樓的健身房、撞球室、親子遊憩室、交誼廳、圖書室、會議室及KTV包廂等300餘坪的公設，並製作相關文宣及投影片向買方說明。

但事實上，地下一樓在起造申請執照時，列為停車場空間，不列入總樓地板面積，如果是健身房等公設則要列入總樓地板面積並申請核准，否則會被視為違建而拆除，全案也因此爆發糾紛而長期爭訟。

宏泰集團是由林堉璘創立，旗下包括金融證券、房地產及有線電視等事業，集團市值逾二千億元，之前推出的帝寶建案更是台灣豪宅指標，集團旗下宏永建設2010年推出帝品苑，樓高19層，共140餘戶，於2014年完工，其中17戶不滿豪華公設每逢工務局檢查就要拆掉，拆除費還由管委會負擔，造成公設無法使用，憤而提告。

目前，宏泰集團掌門人林鴻南、林鴻森兄弟除與宋東明等二人面臨刑事追訴，17位告訴人的購屋款5億餘元，已經被法院視為不法所得，將來4人恐被追繳沒收。

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