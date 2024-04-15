【廣編】長昇事業夥伴遠傳建設50年大作　遠傳丰景2800坪大型造鎮24至38坪未來宅

▲2800坪大氣勢規劃，獲得優質購屋族群的青睞。

圖、文／遠傳建設提供

長昇事業夥伴遠傳建設，在近新豐特區推出2800坪大型造鎮計畫「遠傳丰景」，傾其全力帶給未來居住時代，一個全新「潮生活」代表作，強調友善社區、全齡共好、無火安全、休閒療癒、健身活力、親子娛樂的主題規劃，符合新購屋需求，整體呈現好視野、好空氣、好品質、好格局、好安全，五大好宅核心基礎，以「要給，就給未來最好的」信念下，共同創造一個獨立莊園生活的新願景。

長昇事業夥伴遠傳建設，過去50年來，精益求精對於公設的細緻經驗，非常扎實豐富，「遠傳丰景」以一棟「獨立」雙層會館區，呈現「全身心」動靜態兼顧的體驗，一樓不僅保有現代時尚會館的空間感度、精緻宛如藝廊咖啡館風格，二樓呈現透明雅緻清亮設計，以專業健身房為生活帶來朝氣，以親子互動、全齡家庭共享的娛樂性空間規劃，完整滿足所有快樂的生活元素，一切用愛陪伴長大的幸福社區，是集合式住宅最精彩的共同價值。

「遠傳丰景」一推出反應熱烈，在面臨全面齊漲的世況，很多年輕朋友意識要 「存房」資產配置觀念，為自己提早「全思考」的買房規劃，評估可以雙世代共享的生活假期，兼顧繁榮與視野合一條件下，選擇「遠傳丰景」格局為24至38坪，符合新世代的剛性需求，提早實現「未來建築」的幸福總量，無論是青世代或壯世代，「遠傳丰景」全齡友善思維的長居計劃，是最符合當今「永續價值」最佳的購屋選擇。

基地位址：新竹縣新豐鄉中崙段456地號

貴賓專線：03-599-8999

接待會館：湖口．成功路758號