ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

小檜溪高綠覆率兼生活機能全優勢　「福鄉心匯」金店面看漲搶先置產

▲▼桃園,小檜溪,重劃區,福鄉心匯,店面,公園,水岸,學區,人潮,投資,置產。（圖／翻攝自建案官網及臉書）

▲桃園小檜溪重劃區全新落成的「福鄉心匯」，規劃1+夾層挑高店面，坪數24～61坪，適合用作置產穩建自身投資鏈。（圖／翻攝自建案官網及臉書，下同）

房產中心／綜合報導

桃園受惠於雙北房市外溢效應，吸引許多年輕外來人口，多處重劃區成為移居熱點，其中「小檜溪重劃區」發展相當迅速，周邊的永和中繼市場、JC Park和三民路另一側的成熟城區，提供重劃區初期難得的完善生活機能，更鄰近藝文、站前、大有及中正夜市等四大商圈，食衣住行育樂輕鬆滿足。

此外，小檜溪重劃區還具有高綠覆自然環境，5座親水公園綠地環繞、千米櫻花水岸搭配自行車道，再加上南崁溪、東門溪兩條步道，形塑出小檜溪重劃區宜居優勢，既能住在嶄新規劃的住宅區，享受得天獨厚的水綠健康生活，又擁有繁華便利性，不只遷入人潮絡繹不絕，亦有國際連鎖餐飲業者進駐，顯示相當看好未來區域消費力。

▲▼桃園,小檜溪,重劃區,福鄉心匯,店面,公園,水岸,學區,人潮,投資,置產。（圖／翻攝自建案官網及臉書）

▲「福鄉心匯」周邊自然環境充滿綠意與優美水岸風光。

通膨時代下，個人資產配置需要更加靈活，不動產金店面能持續提供穩定收入來源，是不少投資人的首選，對此有財經專家根據台股屢創新高情勢研判，台灣內需景氣有望在下半年好轉，景氣提升將帶動商用不動產表現走揚；財經專家認為若想投資布局，必須抓準進場時間點，像是舊市區店面資金成本高，相對而言整體房價低於市區的重劃區，只要提早布局，就能讓人以更輕鬆的成本入手。在此條件之下，當鄰近的藝文特區店面價格高漲的同時，綠意、交通和生活機能俱全的小檜溪重劃區正值起飛階段，桃園在地紮根多年的福鄉建築用心規劃的「福鄉心匯」，目前已全新落成，社區規劃18間金店面。

「福鄉心匯」店面規劃24～61坪，可供客戶選擇置產投資，對於業種的包容彈性大，空間設計挑高7米4並做夾層，不論坪數大小，走進店面都能一眼擁有敞闊感受，「福鄉心匯」店面不光是室內規劃贏在起跑點，周邊多元機能共同形成吸引人流的優質環境，像是基地近距公園綠地以及水岸步道，無論平時或假日均適合居民前往漫步散心、為身心靈充電，地處桃園青溪國中、國小明星學區內，平日接送學生及家長帶來充足人流。

▲▼桃園,小檜溪,重劃區,福鄉心匯,店面,公園,水岸,學區,人潮,投資,置產。（圖／翻攝自建案官網及臉書）

▲圖為桃園在地明星學校青溪國中。

就在「福鄉心匯」基地前一個路口的永和中繼市場，腹地廣大、停車場位置多，方便拉長留客時間；對街也有麥當勞、星巴克等大型連鎖餐飲龍頭插旗，看好消費潛力搶佔人流先機；不遠處的中正、藝文、大有、站前四大核心商圈人潮擴散往最近的重劃區外流。公園綠地、水岸景致、人氣學區、連鎖企業、大型商圈，全都成為拉抬「福鄉心匯」店面價值的有利因素，有助於實現「開幕即聚客、聚客即聚財」的目標。

▲▼桃園,小檜溪,重劃區,福鄉心匯,店面,公園,水岸,學區,人潮,投資,置產。（圖／翻攝自建案官網及臉書）

▲「福鄉心匯」鄰近桃園四大核心商圈，匯聚人潮。

投資店面想看見成果，財經專家強調，比起股市、住宅較容易出現短期波動或買在高點，重劃區通常是新開發的區域，具有長期的發展潛力，且由於商圈形成通常需費時三、五年以上，商用不動產因產業週期長，只要經濟持續向上，相對來說抗跌保值。「福鄉心匯」位於桃園極具發展前景的小檜溪重劃區內，專案經理表示，重劃區現約開發8成，近期迎來交屋潮，「未來4至5年人潮就會起來」，目前全新落成，尚有43、48坪4房以及1樓店面珍稀席次，不論是置產或買房一族都還有機會圓夢加入生活圈。

了解更多「福鄉心匯」
預約專線：03-325-8000
接待會館：330桃園市桃園區中央街269號
線上預約：https://bit.ly/3xGGmTc

關鍵字：桃園小檜溪重劃區福鄉心匯店面公園水岸學區人潮投資置產

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

租屋族快看！房東「超收電費」有法可管　定型化契約擬5月上路

為避免房東超收電價賺價差，內政部長林右昌說，今天起已預告修正租屋定型化契約，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價，房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，5月上路應該沒問題。

9小時前

更換新瓦斯表後…重慶大批人「瓦斯費飆漲」有人增加5倍多！

重慶大批消費者在2023年下半年開始，就不斷投訴重慶燃氣，稱供給的燃氣（台稱瓦斯）費用暴漲，地區涉及江津、渝北、巴南、北碚等地。根據公開通報，有消費者表示，更換新的智慧燃氣表後，家中燃氣費用大幅成長，有的月份燃氣費用甚至比以前高2-3倍，更有甚者表示家裡今年3月份的燃氣費用增加了5倍多。

9小時前

創新高！美「3000萬元城市」飆至550座　佛州最貴宅要價95億

美國房市進入百萬美元時代。根據Zillow最新分析，全美有550個「百萬美元」城市，即典型的住宅價值超過100萬美元（約新台幣3250萬元），就如Zillow首席經濟學家歐森（Skylar Olsen）所說的，高價地區的興起反映了房市的供需緊張。佛羅里達州的那不勒斯2月登錄的一套豪宅，成為美國當今最昂貴的房產，售價為2.95億美元（約新台幣96億元）。

11小時前

男亂丟沙發辯稱借放　警1招反制影片曝光！開罰34.6萬

義大利一名36歲男子把兩張沙發隨處亂丟，扔在田野地上後離去，宣稱只是借放，之後還會回來拿。警方發現之後，用車子把沙發運回這名男子住處的花園，並處以1萬歐元（約新台幣34.6萬元）罰款。

12小時前

中台灣最大重劃區開發不到1成　建商押寶：基本盤很穩

14期重劃區為中台灣近40年來最大重劃區，自3年前開始有首案推出，累計至2023年底推案量已經來到800億元。但實際上以可開發面積來說，規模不到1成，在地業者估計，若14期完全開發，約可容納超過200棟建築，約5.7萬人。

12小時前

套房牆壁反覆發霉！4房客提前解約　房東油漆驚見「柱子在滲水」

台北市一名蘇姓房東將房屋隔成6間套房出租，未料111年間卻有多名房客提前解約搬離，進一步了解才發現室內牆面無故反覆出現大面積發霉狀況，蘇男追查後才驚覺是樓上房屋漏水，但經聯繫陳姓屋主反映、調解均未果，蘇男憤而提告，請求陳姓屋主賠償牆面除蟲、修復、及精神撫慰金等共34萬5100元。台北地院法官審理後，認為陳姓屋主應賠償6萬5100元。全案仍可上訴。

13小時前

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　業者籲：危老獎勵不落日

內政部去年第四季統計，台中市住宅數量111萬3792戶，屋齡30年以上住宅比例44.06%，近期地震頻傳，台中市政府都發局表示，為提高居住品質及環境景觀，推動都市更新及危老重建勢在必行。業者也跳出來，盼《危老》時程獎勵不落日。

13小時前

屋主才買統帥超慘！他曝「更慘的沒講」：看要不要那麼狠罷了

自月初以來地震不斷，23日凌晨甚至連續發生2起規模6以上強震，造成花蓮市「統帥大樓」傾倒。根據實登，今年該社區1月還有交易紀錄，為次頂樓戶3房物件，屋主入手738萬元，尚有貸款要繳。就有人指出，更慘的是購屋貸款契約裡有1條款，「就看銀行要不要那麼狠罷了」，話題引發討論。

13小時前

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1壞習慣」存款超慘：男友好可憐

「快結婚了，但還是守不住錢！」一名女網友透露，儘管她月薪有10萬，但卻是個月光族，最近還瞞著男友花掉10萬做醫美。事實上，原PO與男友有存一筆結婚基金，其中婚房預計要花110萬做裝潢，殊不知男友最近因工作賠掉60萬，加上她又偷做醫美，讓原PO哀喊「怎制止自己狂花錢？我男友好可憐。」

15小時前

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬起入主「吉祥．如藝」抗震精品地標

全地產Pro Agent不動產代銷仲介執行長黃楷鈞表示，達永建設旨在將每個建案都打造成獨一無二的藝術品，「吉祥．如藝」當然也不例外，從地段、建築工法、格局建材到付款方式、接待行銷，每一項環節皆替購屋族貼心考量，提供精品級居住質感。

16小時前

客人要求外送員跳個舞！　他俏皮抖屁股：給好評喔

讀者迴響

熱門新聞

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

近4年最大規模法拍標脫　昔日持..

租屋族快看！房東「超收電費」有..

老江湖也踩雷！　屋主自售慘淪「..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

還沒夏天「一票人都換家電」！全..

1棟住宅大樓都沒有　13期首家..

持有7年等不到價漲　科博館百坪..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

新竹遊樂場1.9億交易「前手大..

ETtoday房產雲

最新新聞more

租屋族快看！房東「超收電費」有..

更換新瓦斯表後…重慶大批人瓦斯..

美「3000萬元城市」飆至55..

男亂丟沙發　警1招反制開罰34..

中台灣最大重劃區開發不到1成　..

牆壁反覆發霉害房客解約　房東驚..

台中市屋齡30年⭡老屋占4成　..

屋主才買統帥超慘！他曝1條款「..

婚房裝潢噴110萬！「高薪女1..

搶先卡位信義區再盛繁華！99萬..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366