小檜溪高綠覆率兼生活機能全優勢　「福鄉心匯」金店面看漲搶先置產

▲桃園小檜溪重劃區全新落成的「福鄉心匯」，規劃1+夾層挑高店面，坪數24～61坪，適合用作置產穩建自身投資鏈。（圖／翻攝自建案官網及臉書，下同）

房產中心／綜合報導

桃園受惠於雙北房市外溢效應，吸引許多年輕外來人口，多處重劃區成為移居熱點，其中「小檜溪重劃區」發展相當迅速，周邊的永和中繼市場、JC Park和三民路另一側的成熟城區，提供重劃區初期難得的完善生活機能，更鄰近藝文、站前、大有及中正夜市等四大商圈，食衣住行育樂輕鬆滿足。

此外，小檜溪重劃區還具有高綠覆自然環境，5座親水公園綠地環繞、千米櫻花水岸搭配自行車道，再加上南崁溪、東門溪兩條步道，形塑出小檜溪重劃區宜居優勢，既能住在嶄新規劃的住宅區，享受得天獨厚的水綠健康生活，又擁有繁華便利性，不只遷入人潮絡繹不絕，亦有國際連鎖餐飲業者進駐，顯示相當看好未來區域消費力。

▲「福鄉心匯」周邊自然環境充滿綠意與優美水岸風光。

通膨時代下，個人資產配置需要更加靈活，不動產金店面能持續提供穩定收入來源，是不少投資人的首選，對此有財經專家根據台股屢創新高情勢研判，台灣內需景氣有望在下半年好轉，景氣提升將帶動商用不動產表現走揚；財經專家認為若想投資布局，必須抓準進場時間點，像是舊市區店面資金成本高，相對而言整體房價低於市區的重劃區，只要提早布局，就能讓人以更輕鬆的成本入手。在此條件之下，當鄰近的藝文特區店面價格高漲的同時，綠意、交通和生活機能俱全的小檜溪重劃區正值起飛階段，桃園在地紮根多年的福鄉建築用心規劃的「福鄉心匯」，目前已全新落成，社區規劃18間金店面。

「福鄉心匯」店面規劃24～61坪，可供客戶選擇置產投資，對於業種的包容彈性大，空間設計挑高7米4並做夾層，不論坪數大小，走進店面都能一眼擁有敞闊感受，「福鄉心匯」店面不光是室內規劃贏在起跑點，周邊多元機能共同形成吸引人流的優質環境，像是基地近距公園綠地以及水岸步道，無論平時或假日均適合居民前往漫步散心、為身心靈充電，地處桃園青溪國中、國小明星學區內，平日接送學生及家長帶來充足人流。

▲圖為桃園在地明星學校青溪國中。

就在「福鄉心匯」基地前一個路口的永和中繼市場，腹地廣大、停車場位置多，方便拉長留客時間；對街也有麥當勞、星巴克等大型連鎖餐飲龍頭插旗，看好消費潛力搶佔人流先機；不遠處的中正、藝文、大有、站前四大核心商圈人潮擴散往最近的重劃區外流。公園綠地、水岸景致、人氣學區、連鎖企業、大型商圈，全都成為拉抬「福鄉心匯」店面價值的有利因素，有助於實現「開幕即聚客、聚客即聚財」的目標。

▲「福鄉心匯」鄰近桃園四大核心商圈，匯聚人潮。

投資店面想看見成果，財經專家強調，比起股市、住宅較容易出現短期波動或買在高點，重劃區通常是新開發的區域，具有長期的發展潛力，且由於商圈形成通常需費時三、五年以上，商用不動產因產業週期長，只要經濟持續向上，相對來說抗跌保值。「福鄉心匯」位於桃園極具發展前景的小檜溪重劃區內，專案經理表示，重劃區現約開發8成，近期迎來交屋潮，「未來4至5年人潮就會起來」，目前全新落成，尚有43、48坪4房以及1樓店面珍稀席次，不論是置產或買房一族都還有機會圓夢加入生活圈。

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