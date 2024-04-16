公館18年捷運小宅單價飆144萬創新高　在地驚：是事務所產品

記者項瀚／台北報導

北市小坪數捷運宅房價還在衝，公館、南京三民站共構宅紛紛創下新高，尤其公館「戀戀台大」雖然屋齡18年，又是事務所，每坪成交144萬元相當驚人。信義房屋專家表示，目前全台都會區房市仍續走多頭格局，尤其是機能性佳的小宅，並無熄火跡象。

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▲捷運公館共構宅「戀戀台大」以每坪144萬元交易創社區18年新高價。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，捷運公館站共構宅「戀戀台大」14樓戶以1648萬元交易，權狀11.4坪，換算單價高達144萬元，雖然社區屋齡已達18年，仍創下歷史新高紀錄。

住商不動產師大永康加盟店東江建欣表示，「戀戀台大」雖然規劃為一般事務所，但中高摟層挑高超過4米，高於一般的3米6，已屬於「類樓中樓」等級，且為市場上的絕版品，自然搶手。

江建欣說，「戀戀台大」創高價的關鍵除產品稀有，再來就是總價帶吸引人，入手門檻相對低，租金投報又不錯，以本次交易戶別來說，若搭配裝潢，每月可租到5萬元，回推投報超過3.5%。

▲公館、南京三民站共構宅紛紛在1月寫下社區歷史新高價。（表／記者項瀚製）

另外，同為台北市捷運共構宅的「台北摩根」位於南京三民站，屋齡15年，12樓戶在1月以1510萬元交易，換算單價110萬元也創下社區歷史新高價。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從去年下半年起，房市大盤一路呈現多頭格局，且沒有熄火跡象，主要原因是供不應求，據各都會區店頭反饋，供給量相當稀少，沒太多物件可賣，房價就容易創高，「以台北市來說總價壓在2000萬元內、到站即到家的共構宅相當搶手，也吸引買方追價。」

▲南京三民站共構宅「台北摩根」以每坪110萬元創新高。（圖／ET資料照）

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