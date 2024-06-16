備200萬頭期「想買雙北2房大樓」超絕望！網勸退：至少500萬↑

▲原PO看房看到很絕望。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

許多人努力工作賺錢，就是希望能買一間屬於自己的房子，不過現在房價上漲，讓許多想買房的人卻步，一名網友表示，好不容易存到200萬元頭期款，想在新北買間房子，但看來看去都沒有看到喜歡的，想買間1000萬元房子好難，讓他感到絕望，貼文掀起網友討論。

原PO在PTT發文，「只有我在雙北看房看得很絕望」，工作了很久終於存下200萬的頭期款，想在新莊或三重一帶購買一間25坪的兩房大樓，預算為1000萬元，換算下來，每坪大約40萬元，卻發現這樣的房源並不容易找到，即使有200萬的頭期款，也找不到滿意的物件。

貼文曝光，網友直呼原PO太天真，「新莊1000萬新房？去基隆看看有沒有吧」、「上次聽人講，新莊預算1200萬以下，放棄比較快」、「繼續絕望吧，賺這樣還想買雙北」、「3、5年前可能還有這個價，現在別想了，這還是兩房的情況」、「頭期500萬再來看，弄清楚自己位置」、「200萬想買房？只夠一個車位而已」、「200萬頭款連桃園新大樓的兩房都很難買」。

網友建議原PO，「200萬而已，再往外圍不然就看老房」、「離捷運站跟鬧區遠一點就不會」、「只能看泰山五股吧」、「去桃園看看有機會」、「來基隆啊，便宜離台北超近」、「你這預算，25坪只能往中南部找」、「200萬在新北都可以買老透天有找了，不過是在萬里」、「200萬頭款想要25實坪可以買台南」、「泰山、五股有機會」。