日本各地紛紛開徵住宿稅　廣島縣表態加一

▲ 廣島縣希望早日開徵住宿稅，用於改善觀光熱點人潮擁擠問題。（圖／記者彭懷玉攝）

文／中央社

日本各地方政府相繼針對住宿客開徵金額不等的「住宿稅」，廣島縣知事湯崎英彥談到這項議題時也表明，希望盡早開徵住宿稅。

從東京都政府2002年開日本先河向住宿客徵收住宿稅後，大阪府接著在2017年開徵、京都市2018年開徵等，徵收住宿稅風潮逐步擴大到有觀光發展需求的地方政府。

最近一例是北海道新雪谷町公所預計從今年11月起開徵住宿稅，根據飯店房價高低最多將徵收每晚2000日圓（約新台幣422元）。

日本廣島電視台報導，湯崎說，在觀光客人數快速復甦的情況下，大家的期待也在升高，「我希望盡可能早日開徵（住宿稅）」。

廣島縣早在2019年就因為「縣觀光立縣推進會議」提出建議開始研究開徵住宿稅，但之後受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響中斷相關討論。

湯崎鑒於造訪廣島縣觀光客人數已恢復到接近COVID-19疫情前水準等情況，表達出希望推動盡早開徵住宿稅的想法。

根據目前規劃，開徵住宿稅後所得收入將用在改善原爆資料館人潮擁擠等方面，希望能提高廣島縣接待觀光客的能量。

廣島HOME電視台報導，湯崎說，為了開徵住宿稅，未來將在聽取議會、旅宿業者及觀光相關業者意見同時，展開具體檢討。

雖然開徵時期等細節目前未定，但廣島縣政府立場是希望盡速開徵。