【廣編】北士科置產關鍵：獨佔一席核心地位智取贏家未來

圖、文／新潤建設提供

台北科技走廊最後一塊拼圖「北投士林科技園區」，在北市府TOD交通導向開發政策推動下，設定「智慧健康醫療」及「數位技術服務」產業為主要方向，年產值上看10兆，加上重大建設先行，「福國路」交流道已全新通車，一線銜接洲美快速道路，紓解目前往返士林、北投的車潮；捷運士林站及劍潭站雙TOD、捷運環狀線北環段、社子輕軌等更全面啟動；眾多民間企業集團總部、商辦開發等重磅投資案，均已提前進場布局，磁吸30多家一線建商爭相插旗北士科，已創下每坪土地成交價260萬元新高，帶領房價一路狂飆，衝破百萬門檻。

「新潤潤心」禮聘以「北京當代MOMA」榮獲世界最佳高層建築的日本建築大師平原英樹、及榮獲IAD年度設計師、德國IF設計獎等殊榮的跨界空間大師長友大輔雙聯手擘劃，以減法理念，運用天然石材與綠意植栽打造時尚優雅的日系建築特色，在公設空間則詮釋出” MIYABI雅”傳統日式美學，完整體現講究精緻與豪華的京都美學生活。26-44坪單純雙梯四併建築，2～3+1房規劃，戶戶邊間、大面採光，並採六級抗震工法、頂級規格建材，細膩高端的名宅品味，讓「新潤潤心」從北士科諸多建案中脫穎而出。

邊間方正大方採光通風的26坪空間，優勢規劃入口獨立玄關落塵區、寬域陽台在北士科正核心的純住宅寧靜拾花植草、面寬達3米85客餐廳動線串連放大空間質地、樑柱位儘量在外創造高坪效且空間方便主人自行規劃利用，在優渥未來的北士科，【新潤潤心】質感建築特別推薦26坪超值寬域2房空間。