「買房 vs 投資0050」怎麼選？　網給答案：貴不代表會跌

▲原PO正猶豫要不要買房。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

目前名下沒有房產，若有閒錢應該先買房還是把錢投入股市？一名男網友發文表示，現在大部分的房子都至少要1000萬元，讓他猶豫自己應該投資0050，還是要先買房比較好？大家覺得長期下來，房子和股市會有怎麼樣的獲利差異？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「大家覺得未來房子還能漲到什麼程度」為標題發文，提到很多房子都至少要1000萬元，大家覺得未來幾年，房價還會漲多少？他透露自己目前沒有房子，但其實也沒有很急的買房需求，所以正在考慮要買0050還是買房？

原PO表示，若是買房，他會考慮出租，並以租金繳房貸，大家覺得長期來看，房子和股市會有怎麼樣的獲利差異？他目前其實比較偏向投資0050。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「先買房，除非你跟我一樣打算租一輩子就可以買0050」、「房價會這麼貴是因為被當作投資商品，但貴不代表會跌」、「身為竹科人，投資產品首選房地產，學長都賺到爛，沒錢才在那邊0050」、「會怕先買蛋白區，至少價錢不高，之後還可以有以房換房的選擇」。

但也有網友看法不同，「少子化，未來沒有人要住，你說呢」、「我也覺得15年後會跌不少，這種就跟股票一樣有漲有跌，物以稀為貴，看標的物跟地段，主要少子化會影響很多 」。話題引發討論。