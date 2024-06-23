新青安買房！他想先租再自住　過來人曝超慘下場：房客做1事秒GG

▲新青安房貸自2023年8月上路，只要年滿18歲，本人、配偶及未成年子女均無自有住宅即可申請。（示意圖／pixabay）

記者王麗琴／綜合報導

政府為了協助無自有住宅的青年購屋，推出了新青安房貸，但限制自住、不能把房子拿來出租。不過就有一名民眾表示，想利用青安貸款買來的房子出租，結果引來網友一片撻伐，更有人告知只要租客申請補助就會被抓到，年限會瞬間從40年變回20年，每個月還款都很困難。

一名網友在Dcard以「青安貸款不能租人嗎？」為題發文，表示最近終於買了人生第一間房，因為是首購的關係，所以直接選擇新青安，有聽聞青安貸款的房子不能出租，但幫他辦貸款的專人卻說，只要撥款下來就不會再查。原PO指出，因為買房子後公司突然調點了，因此他目前規劃先將房子出租，過幾年再自住，「想請問各位過來人，青安真的可以租人嗎？」

貼文一出引發不少網友不滿，認為青安房貸本來就是要給購屋者自買自住，不應該鑽漏洞，「就不能啊，白紙黑字寫的那麼清楚你還想上來問什麼」、「青安貸款就是讓買不起房的人有機會買房，結果一群想拿來出租，你們怎不乾脆問：有青安貸款還能兩年內賣房嗎？」「這本來就是要給你自買自住的，為啥要這樣鑽漏洞然後再來抱怨房子很貴，不就你們炒出來的」、「買不起房的時候罵炒房客，有補助能買房了馬上變成炒房客，這種人真的很可悲」、「怎麼這麼多人想鑽漏洞貪小便宜呢？明文規定不行的事都硬要鑽」

但也有自稱房仲的網友留言指出，「申請青安之後可以租人，但是有可能會遇到的狀況是，因為出租之後不符合青安的自用條件，銀行會跟你協商改成一般貸款，假設你原本貸8.5成改一般變8成，你需要補馬上差額進去而且沒有前五年的寬限期，如果沒辦法即時補頭期的差額有法拍的可能性。」他也提醒，「請自己看合約，銀行叫你吐錢時，就不要被法拍，撥款下來，違約不關他的事，申貸成功就是業績。」

事實上，財政部官網就有聲明，申辦新青安貸款者，須符合年滿18歲以上，且本人、配偶、未成年子女皆無自有住宅者的條件，經承辦銀行審核，並查證所購買的房屋作為「自用住宅」使用才可受理。