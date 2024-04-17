「龍潭只能種茶？」竹科周邊6大園區宅　還有2區1字頭

▲近年科技業表現佳，園區周圍也成為房市焦點。（示意圖／記者高兆麟攝）

記者項瀚／台北報導

一表看竹科6大衛星園區周圍房價，發現龍潭、銅鑼房價還有1字頭，龍科這5年來房價仍漲36%，遠超銅鑼。事實上，龍科原先傳出台積電將進駐，但最終告吹，此話題近日又因「台積電不來只能種茶」引發網路論戰。

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龍科原先傳出台積電將進駐，但受當地居民反對龍科三期擴建、擴大土地徵收，最終告吹。近日，此議題又浮出檯面，地方臉書社團發文「台積電不來只能種茶」，而反龍科自救會也出面回應，現在也沒聽說地方有人後悔，該粉專丟出這個訊息，感覺網路有人在操作。

住商機構觀察新竹科學園區6大衛星園區，周邊所在行政區的2018年、2023年房價發展，其中僅剩龍潭、銅鑼房價還有1字頭，近期雖說龍科三期擴建暫緩，但龍潭房價仍成長逾3成，每坪達19.1萬元，漲勢強勁。

住商不動產桃園龍潭加盟店長陳月琴分析，龍潭中古單價站穩2字頭，2房物件含車位總價帶約800~1000萬元，與鄰近縣市相比具競爭力，區域頗受在地首購族與外來就業人口青睞。

陳月琴說：「目前雖說龍科三期擴建受阻，不過龍潭科學園區已開發多年，吸引多家科技巨擘在此設廠，園區內知名大廠有台積電先進封測三廠、友達電龍科廠、蘋果公司台灣分公司等，科技產業紅利加持，房市仍具保值性，因此剛需仍穩定支撐房價。」

▲一表看竹科6大衛星園區周圍房價，發現龍潭、銅鑼房價還有1字頭。（表／記者項瀚製）

另外，銅鑼科學園區所在的銅鑼鄉，歷經多年發展，平均成交單價仍維持約每坪12萬元上下。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「銅鑼鄉雖有科技產業加持，區域也有銅鑼車站等機能商圈，但在地人口尚不足2萬人，較屬苗栗房市蛋殼區，以至區域房價變動幅度不大。」

整體來說，賴志昶提醒，雖近年全台不少縣市由於科技產業紅利，區域房價出現大幅調升，不過科技園區並非「萬靈丹」，房市發展除經濟發展，也需在地機能、剛性需求支撐，並非一昧投資產業，即可炒作房價長期走紅。

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