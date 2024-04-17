中捷通車將滿3年　沿線1站預售屋驚見翻倍賣

▲台中捷運綠線即將於4月25日通車屆滿3年，其中有7個捷運站周邊的預售屋房價漲幅超過3成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中捷運綠線通車將滿3年，其中有7個捷運站周邊的預售屋房價漲幅超過3成，漲幅最高為機捷特區的松竹站房價翻倍成長。信義房屋專家指出，捷運開通讓購屋者目光移往新興重劃區，同時也讓低基期區域的房價水位補滿，是造成高漲幅的原因。

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根據內政部實價登錄資料，2021年第一季與2024年第一季，中捷綠線各車站周邊1公里內的預售住宅房價，依漲幅高低，前3站為松竹站102%、中清文心站94%、舊社站68%。





▲台中捷運綠線站點房價比較表。

若單以今年第一季捷運沿線的預售屋房價來看，機捷總站與高鐵台中站仍在4字頭水位，其餘各站都已站上5字頭、6字頭，其中均價最高為水安宮站周邊每坪71.5萬元。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章分析指出：「捷運開通後縮短城市距離、加快移動速度，原本距離市區較遠、低基期區域出現急升拉抬現象。」

▲台中捷運宅下一波推案潮也風起雲湧。（圖／記者陳筱惠攝）

信義房屋北屯松竹店經理吳俊霆分析：「舊社站位處機捷特區、松竹站落在單元12，都是話題性多且推案量大的區段，早期入手基期低，所以看起來漲幅比較大。」

台中捷運宅下一波推案潮也風起雲湧，「北屯一哥」大城營建機構握有機捷特區4筆土地，第二季先推出碧柳段新案「無限大城」，正好位在捷運北屯總站、舊社站、與好市多商場的中間地點。

▲捷運松竹站房價翻倍成長。（圖／記者陳筱惠攝）

捷運中清文心站，周邊屬於四期成熟區域，聯聚建設子品牌理仁建設推出「理仁泰舍」，步行至捷運站約數分鐘，已傳出高標價將觸及7字頭。而鄰近捷運高鐵臺中站的新案「新高鐵」已喊出每坪上看55萬元。南區大慶站周邊挟13期重劃區氣勢，推估未來4字頭捷運宅漸成絕響。

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