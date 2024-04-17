「月薪4萬只能活著」妹子嘆：破套房要破萬！全場吵翻

▲原PO認為，「月薪只有四萬，根本只能活著吧？」（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「台灣薪資有將近超過一半的人根本只能活著吧？」一名女網友自曝有百萬年薪，她自認活得辛苦，更何況是薪水只有4萬，甚至不到4萬的人，扣掉生活各種開銷，能存的錢並不多，「這樣活著好痛苦！」文章曝光後，全場網友吵翻了，「我同意薪資真的低，不過看怎麼花都有活法啦！」

一位女網友在Dcard開頭就表示，「突然意識到，月薪只有4萬，根本只能活著吧？更何況，有多少人月薪不到四萬？」住在台中的原PO說，租房子那種很破的套房要破萬，若房租1萬、娛樂伙食費約1萬元，其他水電、手機、油錢、保險與孝親費，這些加一加也算1萬，「只剩下1萬塊可以應急或存起來。」

原PO無助直呼，看了身旁友人，除了從事業務職位外，「沒多少人薪資可以有4萬...這樣活著好痛苦！」

事實上，原PO自曝有百萬年薪，但也是活得很辛苦，於是好奇求問「各位如何在這種薪資條件裡找到幸福感？」她則回答，自己是藉由學才藝來解悶。

文章曝光後，底下網友熱議，「年收40萬有40萬的煩惱，年收千萬有千萬的煩惱，自己要學會心靈的富足，比較重要」、「我也很難想像1個月領3萬，還要租屋的人是怎麼活」、「你只是想表達以你的生活模式，普遍不到4萬的月薪若換作是你，你會活不下去，而年薪百萬正剛好適合你塞牙縫」、「我同意薪資真的低，不過看怎麼花都有活法啦」。

有人則認為，「我一個月領27400元住家裡，一天只吃一餐60元，網路費299元，還是能存2萬啊，真是幸福呢」、「薪水35000元住家裡，基本上除了午餐其他都吃家裡，沒給孝親費，還是活得很開心」。