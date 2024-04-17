玉石打造衛浴！斥2千萬裝潢　上櫃董座亞灣區招待所曝光

記者張雅雲／高雄報導

私人會所奢華又隱密，是不少富豪招待親友首選。今年郡都集團董事長唐承入主上櫃公司福大科技材料，董事長也由唐承擔任，他將購入多年的高樓層空間打造成私人會所，透露：「就是看到這個城市景觀，當初只花10分鐘就決定購入！」

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▲郡都集團董事長唐承入主上櫃公司福大科技材料，董事長也由唐承擔任，他將購入多年的高樓層空間打造成私人會所。（圖／記者張雅雲攝）

該會所位於高雄亞洲新灣區的頂級豪宅高樓層，坪數約140坪，唐承表示，2011年接手郡都建設後，推案總銷金額從首年的1億元，到2023年達到100億元，成長100倍，今年選地策略回歸市中心，同時又進駐上櫃公司福大，因此決定把之前購入的亞灣高樓層戶別，打造成私人會所，方便招待親友。

▲唐承喜歡城市景觀，因此沒有特別挑選港灣海景。（圖／記者張雅雲攝）

唐承表示，雖然在亞灣，但他一直特別喜歡城市景觀，因此沒有特別挑選港灣海景。而是選擇最讓他驚豔的百萬夜景，站在陽台可以把整個市景盡收眼底，加上天氣好還能看到大武山、小琉球，當初只花10分鐘就決定購入。

而該戶規劃一戶一梯廳，從電梯一踏進室內就是公共空間，客廳有大面落地窗，採光明亮，左邊則是吧台、展示區以及酒櫃，並特地把展示區規劃成郵輪以及船艙造型，呼應高雄的海洋城市特色，也有一帆風順、大船入港的好寓意，又能烘托藝術品的精緻細膩。

▲在郵輪造型展示架上，放置私人收藏的多項琉璃藝術品。（圖／記者張雅雲攝）

同時在郵輪造型展示架上，放置私人收藏的多項琉璃藝術品，唐承透露，喜歡獨一無二、立體造型的收藏品，琉璃作品透過光線呈現不斷流動的本質，每個角度都有不同的美，收藏還多到擺放在餐桌，內部裝潢相當大氣、豪華。

而室內坪數約80坪，總共花約2000萬元裝潢，其中預算最高的部分就是採用玉石大理石，唐承分析，畢竟是作為會所使用，使用玉石設計，空間整體更寬敞明亮，也能帶出空間奢華感，打造就像住飯店時的總統套房概念。

▲主臥室有整間玉石的頂級衛浴空間，搭配豪華浴缸 。（圖／記者張雅雲攝）

公共空間連成一氣，主臥室還有整間玉石的頂級衛浴空間，搭配豪華浴缸，且都能享有私人管家秘書服務等多項尊寵禮遇。

不過選擇開箱前，唐承也擔心會被網友酸為炫富，他直言，一開始就是因為喜歡景觀加上自用因素才入手，之後打造成私人會所，同時兼具可以擺放藝術品的需求，也讓親朋好友有可以放鬆聚會的地方，算是一舉數得，唐承笑稱：「不過沒想到裝潢完成至今，因為過夜麻煩，連一次都還沒正式使用過。」

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