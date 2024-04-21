日本能登強震災民沒房住！他設計「尖頭屋」能睡10人　隔熱冬暖夏涼

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣今年元旦發生「令和六年能登半島強震」，由於輪島市、株洲市、羽咋市、穴水町等多數災區的房屋皆為木造，在震災時慘遭毀損，也因此災民必須前往鄰近體育館避難。為此，名古屋工業大學教授北川啓介設計一款簡便房屋，最多能容納10人，高角設計能夠不會讓房屋積雪，且屋內採斷熱設計，保證冬暖夏涼。

根據《日本放送協會》、《全日本新聞網》，自從能登半島發生強震後，許多熱心的志工從日本各地湧入，不過當地由於許多住宅設施倒塌，導致志工抵達後缺乏讓人感到安心的居所，也因此名古屋工業大學建築設計系教授北川啓介從311大地震學到教訓，設計出一款堅固、面積寬廣的臨時避難屋，直到4月10日已經在災區興建160棟。

該款簡易避難屋採「尖屋頂」設計，在外型上宛如泡沫蛋糕甜點蛋白霜（Meringue），平均建造時間只需要一個多小時，屋內採用斷熱材料，記者人在現場完全感受不到從外頭吹來的風，建築人員透過灌入空氣讓房屋膨脹，內部則使用斷熱材料阻絕空氣。

北川啓介透露，石川縣當地政府向他要求提供100棟的簡易房屋，然而一棟造價便相當於一輛汽車剛開始讓他感到相當苦惱。他表示，房屋的外觀建材由他向大阪的公司下訂單、建材直接運往災區，至於內部設置與斷熱材料則向石川縣當地企業訂購。

經過志工與民眾口耳相傳後，由北川教授所設計的這款簡易避難屋成為當地災民暫時避難、棲身的居所，也在災民夫妻頓時感覺到人生還有希望。