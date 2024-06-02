房東來修理東西「要準備食物招待？」　大票搖頭：太超過了

▲原PO租了一間套房。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

如果租屋處有損壞，多數人都會直接找上房東。不過一名女網友表示，自從搬進小套房之後，大小狀況不斷，經常要找房東來處理問題，但因為她很怕麻煩人，所以最近在想，是不是應該要拿飲料或食物招待對方？文章曝光後掀起討論，不少人認為「根本不用，房東本來就該弄好！」

原PO在Dcard發文表示，她前陣子租了一間小套房，整體屋況不錯，但搬進去之後大小問題不斷，像是簽約當天電視就打不開，入住3個月後熱水器會跳電、水龍頭漏水，另外還有鄰居噪音、天花板漏水等問題。雖然大部分都是房東應該負責的，但她怕對方覺得自己是問題很多的房客，加上很擔心麻煩到對方，所以每次房東來處理，她都會說一聲辛苦了。

最近她又想到，平時房東來修理時，自己都只能在旁邊滑手機或裝忙，是不是應該像裝潢時，有些屋主會請師傅喝飲料一樣，「房東來修東西要招待他嗎？」

▲原PO好奇，房東來修理東西時，要不要招待對方？（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



不少人都搖頭表示，「想請就請，但我是覺得太超過，不管是裝潢師傅還是房東，都有花錢買他們提供的修繕服務／租房，又不是朋友，為什麼還要另外花錢跟他們社交」、「幹嘛請？我的房間也是一堆問題，廁所漏水、馬桶有問題，洗衣機、網路、門鎖全部都修過 （每一項都要修兩次以上），造成我一堆麻煩還只免一個月水費（100塊），到現在網路還只能用電腦插網路線開熱點，房東提供的路由器根本沒鳥用」、「你就沒想過是因為房子太爛才需要常常找房東嗎」、「我不會請欸…我覺得那是房東本來就該用好的」。

但也有部分的人表示，「我自己會，反正買個飲料什麼的也沒花多少錢。雖然是他們的義務，但懂得給小恩小惠有時候久了，別人對你的印象會不一樣，你永遠不知道什麼時候會有用」、「我會，來家裡的工人我都會請飲料，之前疫情時也有請物流人員飲料」。

對此，還有房東現身直言，「房東路過，真的不用，能配合時間維修就很感謝了」、「我也是房東建議不要，配合好時間、禮貌一點就好，相對的女生自己住也不應該喝陌生人or房東給的飲料。我是偶爾會請認識的水電師傅喝飲料，但那是因為彼此都熟識」、「房東路過，拜託不用，沒事不要過多交集最好，現在房客我們的對話只有匯過去了、收到，這樣兩個人都自在」。