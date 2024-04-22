樂洋地產玩真的！　「購屋抽百萬、賞屋抽現金」　

▲樂洋地產行銷前進中台灣，帶進突破以往的代銷思維，引入不同行業頂尖品牌與建商品牌創出新共鳴。（圖／業者提供）



記者陳筱惠／台中報導

目前房市買盤朝向瞄準自住剛性買盤，具特色的新建案為吸引來客，通常會舉辦線上線下各式活動藉此炒熱買氣，不過獎項多有限制與規範，現在以品牌雕塑為重的樂洋地產結合中台灣3大案，祭出「購屋抽百萬、賞屋抽現金」活動，一路從5月抽到中秋。

成立於2020年的樂洋地產行銷團隊，為競爭激烈的代銷業新生代，一眾年輕活力的成員中，不乏包含代銷菁英、行銷企劃整合數位媒體、更有PMP專案管理、WBSA品牌行銷策略、企業永續管理師等菁英團隊的加持。

▲以品牌雕塑為重的樂洋地產結合中台灣3大案，祭出「購屋抽百萬、賞屋抽現金」活動。（圖／業者提供）

樂洋地產中台灣服務的案場包含豐邑機構位於北屯區捷運綠線文心崇德站商圈精華角地推出的地標建築「文心O'LIVE」、茂洋建設位於沙鹿區佔據捷運藍線優勢、預定站旁的茂洋「天玥META」，以及西區精誠路、溪畔首排絕版的藝術精品「鉅日若谷」等，案案都是精華地段指標個案。

樂洋地產總經理陳正文表示：「台中市為全國第二大城，人口數即將突破285萬人，經濟與軌道的繁榮，將掀起『中漂』風潮，樂洋行銷前進中台灣，帶進突破以往的代銷思維，引入不同行業頂尖品牌與建商品牌創出新共鳴，採用國際觀與大數據來策略規劃，更對永續ESG議題不遺餘力。」

▲紐約必喝的七大咖啡館之一的紐約精品咖啡「Ten thousand coffee」，預計5月將進駐豐邑機構「文心O'LIVE」接待中心。（圖／業者提供）

說起樂洋地產，確實替中部代銷掀起一番新風潮，去年底名列為紐約必喝的七大咖啡館之一的紐約精品咖啡「Ten thousand coffee」宣布進駐台中，起因就是樂洋地產穿針引線，預計5月將進駐台中松竹路、山西路口800多坪豐邑機構「文心O'LIVE」接待中心，據了解，「Ten thousand coffee」更因此將打造全新客製化的「台中專屬」套餐。

陳正文說：「此次聚辦『樂洋GO屋節』活動，直接抽5次大獎，從5月一路開到中秋節，分別服務案場舉辦，活動宗旨就是『玩真的！』不是過去代銷常見的折價概念，真的只要完成賞屋流程即可獲得抽獎現金資格。」



