警衛上班時間滑手機　「遭住戶抗議」慘被換掉！結局崩潰了

▲警衛可以滑手機嗎？（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

在不少人的認知裡，保全的薪水雖然普通，但是份輕鬆、能爽賺的工作，就有網友表示，家裡社區的警衛因為滑手機，被住戶抱怨後撤換了，結果換了新的警衛後，素質反而更差，讓他不禁疑惑「為什麼警衛不能滑手機？」貼文曝光掀起網友討論。

原PO在PTT發文，「為什麼會有人抱怨警衛玩手機？」常常聽媽媽說社區警衛又換人，有些居民認為警衛在工作時間滑手機、不幫忙搬運物品、不協助打掃等行為，沒有做好份內工作，因此向管委會反映，結果警衛越換越爛，很多住戶後來也不敢抱怨了。

「實在很好奇為啥有人這麼沒同理心？」原PO認為，警衛空閒時間不滑手機，難道要坐著發呆8小時嗎？「薪水也不高，玩個手機是會怎樣，有事情找警衛不是叫一下人家就會理你了嗎？」

原PO表示，甚至還聽到，有保全公司要負責監視警衛有沒有滑手機，「聽到覺得超可怕的，趕盡殺絕成這樣，把成年人當成軍校生管欸，為什麼會有人抱怨警衛玩手機呢？」

對此，網友認為，只要有做好該做的事情就好，「這行業薪水又不高，要求太高只會找不到人」、「看過不少次了，說真的會怎樣嗎」、「我這邊的社區從40歲大叔換到65歲阿伯，一個玩手機一個睡覺，結果睡覺的反而沒事」、「就問花多少錢請，若真的有高薪再來談要求素質合不合理」、「玩手機至少還醒著能反應」、「該做的事有做好就夠了，何必這麼刁」。