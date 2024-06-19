租屋前「有什麼事要注意？」　過來人曝經驗：一定要檢查

▲租屋以前，有什麼事情要特別留意呢？（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

在外租屋有很多「眉眉角角」要注意，近日就有網友發文表示，她之後打算在外租屋，不知道有沒有人能分享相關經驗，讓她知道有什麼事情需要特別留意呢？貼文曝光後，就有熱心的過來人留言回應。

女網友在Dcard上，以「租房要注意的事情」為標題發文，透露她下個學期打算到外面租屋，不知道租房子時，有什麼事情要特別注意嗎？她爬文以後，只知道要特別注意租金、租補（租金補貼）問題；水電費要在合約上寫清楚；合約要特別寫明退租前不接受帶看房；若還沒看房，就不要先付訂金。除了這幾點外，大家能分享相關經驗嗎？

▲除了租金，也有網友提醒要先檢查家具、家電功能。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，有熱心網友表示，「還要問退租會不會收清潔費，小心沒破壞房子卻被多收這一筆；修繕費要確認是不是皆由房東支付；看房的時候記得檢查一下手機收訊狀況；觀察鄰居；熱水器的尺寸」。

還有另名網友接續補充，「入住時一定要檢查家具、家電功能都正常；隔間不要木板，也可以放音樂測試一下；看雅房的話注意公共空間；有無生活公約；有無對外窗；提前退租或是房東提前解約的話怎麼算、多久前要講」。