聽信房仲話術！夫婦砸畢生積蓄買到「破舊老屋」崩潰：是地獄

▲福特夫婦聽信房仲的話，買下據稱是「夢想家園」的老宅後，遇到重重問題。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／編譯

買房是不少人畢生的夢想。西班牙一對老夫婦去年4月耗盡畢生積蓄，透過房仲公司購買了一棟老房子，以為從此就能在房仲譽為是「夢想家園」的老宅中安享晚年，不料2人搬家後才發現，這棟房子的屋況與房仲說的大相徑庭，他們不僅要面對大量因房屋老化衍生出來的問題，還要花大錢翻修老宅，令他們煩不勝煩。

據當地媒體WTOL報導，查爾斯和寶拉·福特（Charles and Paula Ford）表示，他們因為存款不高，因此便委託房仲公司「盧卡斯大都會」（LMH）協助他們在協助低收入者購買房子的「房屋遊行」（Parade of Homes）計畫中購買一棟房子。房仲向他們強烈推薦一棟老宅，聲稱公司已將老宅重新裝修，「裡面的一切都是新的，家電也都非常齊全」，更將這棟房子譽為「夢想家園」。

不疑有他的福特夫婦歡天喜地地買下老宅，卻在實際入住後發現現實與房仲說的「已重新翻修」大相徑庭。原來，這棟房子因為屋齡老舊，家中問題不斷。福特夫婦首先面臨的是溫度問題。由於冷暖氣故障，這棟老宅整個冬天都沒有暖氣可用，導致屋內溫度異常，冬天冷、夏天熱，讓福特夫婦不得不忍受一整個寒冷的冬季。然而，這並不是這棟房子唯一的問題。

福特夫婦投訴，這棟房子的設計極其不合理，「他們在不應該安裝抽屜的地方開了個洞，然後水槽也小得可憐，根本裝不下管道，洗手台甚至還直接從牆面上脫落下來。更離譜的是，這棟房子裡唯一有熱水的地方，居然是在抽水馬桶裡。這奇怪的設計害我們花了不少錢來加熱水，但熱水卻都被用來沖馬桶了，真的很扯。」

福特夫婦表示，他們並不期望房子的一切都很完美，但他們完全沒想到會遇到這麼多問題，而且房仲公司的回應也不盡如人意，因為原本承諾會修繕一切房屋問題的房仲公司對夫婦2人的投訴一點也不積極，甚至連房子的冷暖氣這種基本生活必需品也未能有效解決，讓福特夫婦深感失望。

這起房屋糾紛被媒體曝光後，LMH的董事長奧爾斯（Terry Awls）立即對福特夫婦的遭遇表示歉意，並表示公司正在努力解決這些問題。對此，福特夫婦回應道，他們希望這不僅僅是空洞的道歉，而是能夠看到實質的改變和解決方案，「我們買房的初衷原本是希望在晚年過上舒適的生活，但我感覺我們現在反而墜入了另一個地獄。」