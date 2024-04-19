All in存款「窮到只剩房子」　32歲男猶豫不婚：怕女生沒錢

▲原PO自嘆「窮到只剩房子！」（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「窮到只剩房子，適合組建家庭嗎？」一名男網友透露，靠自己努力存錢，買下一間3房含裝潢與家具的千萬新屋，扣掉房貸與固定開銷後，原PO只剩2萬可用。對此，原PO一方面想找對象，卻又怕女方沒錢，擔心結婚後為錢吵架，以及養育孩子問題。文章曝光後，全場認為「結婚是沒差，不要生就可以了！」

一名32歲男網友在Dcard表示，靠著長達10年的儲蓄，終於在去（2023）年9月於高雄購買了一間新成屋，並且沒有父母金援之下，3房2廳含1平面車位，加上裝潢與家具費，花了1200萬左右。

成了有殼一族，原PO坦言，他所有現金都投入其中，每月7萬薪水扣掉固定支出後，大約剩2萬多可活用，「物質生活只能算是普普通通而已！」

重點來了，單身的原PO求問，「這種情況下，不知道適不適合找個女生交往，甚至走到結婚？」他接著分析，假若女方沒有收入，就怕錢不夠用；即使有收入，「也不知道到底女生月收入多少...才夠生一個小孩撫養？」

原PO同時強調，對於是否要孩子，會依據月收入以及與未來伴侶的討論來決定，並沒有一定要有孩子，畢竟遇到對的人更重要。

底下網友熱議，「結婚是沒差，不要生就可以了」、「可以談戀愛跟結婚，不要生小孩就好了，2萬多自己花就差不多了，總不可能讓另一半自己養小孩」、「找個薪資差不多的同事，兩個人一年200萬，在高雄養個孩子還算ok啦」、「錢不夠就不要生，還有長輩老了也要養老看病，而且是雙方長輩都要算下去」。

也有人認為，「還好吧！身邊很多人賺不多也是結婚啊，生小孩就要多考慮了，有後援的話，多多利用免費資源也是能養的」。