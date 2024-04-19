養地兼收租！　建商砸5.9億連買2座停車場

▲停車場面積夠大又方正，是不少建商購地時鎖定的目標。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

市區素地難尋，停車場面積夠大又方正，是不少建商購地時鎖定的目標。根據實登公布，2月台鐵民族站對面223坪停車場，由興璟建設以總價2.1億元入手，換算單價96萬元。專家認為，入手停車場，能養地兼收租，堪稱進可攻、退可守。

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根據實價揭露，高雄市三民區凱歌段105地號的223坪土地，屬於住五用地，3月，以總價高達2.1億元成交，每坪成交單價達96萬元。據了解，該標的現況為凱旋民族平面收費停車場，買家為高雄在地建商興璟建設。

▲興璟建設近期入手停車場。（ETtoday製表）

台灣房屋美術之心加盟店店東林家福表示，該停車場正對台鐵民族站，地段相當精華，具綠園道景觀，單坪地價行情落在100~110萬元，以地價96萬元來估算，算是略低區域行情，未來如推大樓新案，每坪開價應有坐4望5的水準。

此外，興璟近年積極鎖定停車場獵地，去年11月，也入手三民區建工商圈的灣愛段255-1地號土地，目前為大昌鼎中停車場，總價3.8億元，換算單坪71.5萬元，外界預估未來房價也要4字頭起跳。也就是說，短短4個月，興璟已砸下約5.9億元入手市中心2座平面停車場。記者致電詢問興璟建設，未來使用方向與開發進度，該公司暫不回應。

▲三民區凱歌段105地號的223坪土地，正對民族車站，具綠園道景觀。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，市區停車場地段精華，加上普遍面積具有一定規模、地形方正，整體土地條件佳且不帶地上物、產權單純，有利於整合開發，不論是用來養地先收租，還是直接開發，都相當具有經濟效益。

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