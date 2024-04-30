▲高雄新熱區！台積電帶動楠梓房市，「高大之森」吸引購屋族目光。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者黃稜涵／採訪報導

台積電真的來高雄了，更擴大投資高雄楠梓園區，預估未來將興建5座晶圓廠，可以增加將近５萬的就業人口，而附近的生活圈也明顯出現變化，其中，位在楠梓地區的高大特區，也成為房市熱區的新地標！

▲▼台積電擴大投資高雄楠梓園區，預估未來將興建5座晶圓廠，可以增加將近５萬的就業人口。

財經專家田大權指出，「台積電為高雄整體經濟注入了全新的活力，政府也積極提供充足的水電跟土地，未來不只是可以改寫竹科為重的產業結構，更媲美內科，成為極具發展潛力的半導體產業聚落，而楠梓地區在這大南方崛起的態勢之下，將扮演著領頭羊的角色」。

▲財經專家田大權指出，楠梓地區在這大南方崛起的態勢之下，將扮演著領頭羊的角色。

田大權進一步說明，「高雄大學周邊是重大建設加持的大型重劃區，如新台17線，預計在3年後全線通車，而國際雙語的藍田國小設校、翠華路拓寬工程計畫、以及未來的捷運紫線等等，高雄市政府更計畫在楠梓打造高大行政中心，預計在2027年底正式啟用，成為高雄全市第一個擁有兩個行政中心的行政區，相較左營高鐵特區、美術館特區及農16等，目前楠梓房價還是極具競爭力，再加上台積電的加值，未來前景可期」。

▲高雄大學周邊是重大建設加持的大型重劃區，如新台17線，預計在3年後全線通車。

在台積電帶動之下，讓楠梓房市沸騰起來，由大台北重劃區推手茂德機構旗下中德建設打造的「高大之森」，位於左營海景第一排，坐擁後勁溪水岸生活，基地就在新台17線旁邊，車程約10分鐘就可可抵達左營高鐵站，距離捷運紫線預定站也僅要約250公尺，未來媲美竹科、內科的高質感生活，成功吸引許多購屋族的目光。

▲▼茂德機構旗下中德建設打造的「高大之森」，位於左營海景第一排，坐擁後勁溪水岸生活。

高大之森專案經理林鈺浩表示，「高大之森採用頂級的建築設備規劃，產品規劃21到35坪、2-3房的智能科技宅，高大之森鄰近高雄大學，位在高大特區主要幹道藍田路及楠海路的路口，並且鄰近新台17線，未來抵達左營高鐵站、農16商圈以及漢神巨蛋生活圈，只要約10分鐘的車程距離，預計在3年後交屋，屆時所有建設及交通都就定位，現在入手的話只要簽訂10%，繳款非常的輕鬆，可以說是買到賺到」。

▲▼高大之森專案經理林鈺浩表示，3年後交屋，所有建設及交通都就定位，現在入手的話只要簽訂10%，繳款非常的輕鬆，可以說是買到賺到。

南部高科技S廊帶，成功引進台積電設廠，讓高雄成為科技新城，楠梓地區近年人口穩定成長，高市府預估楠梓區，將成為高雄市第三大的行政區，高雄往北發展成為趨勢，又有台積電加值未來，不少首購族和科技新貴已經置產布局搶得先機。