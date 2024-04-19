【廣編】重陽商圈三重行政中心　「謙宇玥華」熱銷七成慶公開

【廣編特輯】

圖、文／謙宇玥華提供

新北市置產，交易量遙遙領先其他行政區的三重，市區個案難得一見，但凡現身必然奪冠，位於重陽商圈、行政中心內的「謙宇玥華」開放參觀2週，立即收獲七成熱銷成績，市區品牌甫熱身果然告捷，全案僅餘少數保留戶3房，受強勁買氣推動，正式公開時已完銷可期，繼三重「謙宇玥華」後，「謙宇建設」下一里程南港新案將接力登場，同樣備受期待。

新北大道中山高架靜巷內的「謙宇玥華」，位於捷運三重站，菜寮站雙指標地段，為三重公務機關群聚中心，及三重最老字號、最繁華的商圈，從全台最大的果菜批發市場、三重的華爾街-正義北路、天台廣場，到即將開幕的CITYLINK皆以本區為核心腹地，不僅都市機能豐富，「謙宇玥華」區內的雙小學、雙國中、雙技職、三重社大、勞工大學，更成為三重學區宅首選。

三重最高價值的兩大公園生活美域，「謙宇玥華」走6分鐘萬坪綜合運動公園、體育館，走11分鐘128萬坪大都會公園，公園規模遠大於大佳河濱公園9.8倍，大於16座大安森林公園，讓所有豪宅無法比肩的幸福感，讓愛動的孩子、來家度假的友人、每日的散步生活，更加多姿多采。

擁有紮實的工程實務與建經管理背景的「謙宇建設」，在「謙宇玥華」處處可見「只有100分沒有妥協」建築職人的執著與驕傲。

「謙宇建設」以國家工程的三級品管標準打造「謙宇玥華」的磐石之道，甲級營造+第三方專業技師進駐為工程把關+耐震標章查驗，更能確保每一公分、每一細節做到完美零缺失的耐震品質。

耐震、智慧、綠建築三大標章認證，均為單純小宅罕見的建築手筆，也是20多年心無旁騖專注建設的謙宇建設，為「謙宇玥華」定義的幸福建築標準。

「謙宇玥華」採2-3房純質雙併規劃，以挑高3米6放大室內開闊感與收納坪效，22.3坪及33.64坪精簡的總價，加上工程期0付款力挺，支持首購不離城，低首付即可買進三重最金黃的市區門牌，「謙宇玥華」未公開已締造七成熱銷，好地段珍貴、好建築無價，慶公開的同時，銷售已進入最後讀秒，值得把握親訪。

接待會館：三重區三民街91號

賞屋預約：8252-9288