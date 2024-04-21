2023年Q4住宅價格指數出爐　專家曝趨勢圖：好大一根沖天炮！

▲何世昌直呼「那麼大一根沖天炮！」（圖／翻攝自何世昌的房產知識Buffet+）

記者鄺郁庭／綜合報導

內政部19日發布2023年第4季住宅價格指數，本季全國住宅價格指數為136.2，相較第3季上漲2.27%，較111年同季上漲6.81%。事實上，房產專家何世昌就指出，目前已連漲5年多並且再創新高，貼出趨勢圖直呼「看看那麼大一根沖天炮！」

馨傳不動產智庫執行長何世昌在粉專「何世昌的房產知識Buffet+」發文，提到內政部公布2023年Q4全國住宅價格指數為136.2，指數再次寫下歷史新高紀錄，季漲幅約2.27%，為連續22季度上漲；年漲幅約6.81%，已連續21季上升。

另外，主要都會區部份，全國六都房價全都開紅盤，近一年來漲勢最猛烈的則是桃園，大漲約8.8％，這與他先前預期相符，「由於桃園已成為北台灣房價鞍型區，受惠於雙北與新竹的買盤流入，建案銷售率與成交價格翻揚帶動中古屋價位墊高。」

2023年Q4單季漲幅則以「台中」漲約2.59％奪冠，「桃園」約2.40％第二。至於「台南」僅漲約0.15％，何世昌指出，「主要是2022年下半年開始，價格上漲到瓶頸期，到了去年底已盤整約1年多」，不過若無意外，今年台南應能順利渡過瓶頸期，重拾上攻動能。