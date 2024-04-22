1縣市高鐵站旁一坪20幾萬「還是沒人買？」　PTT曝：去過就知道

▲不少高鐵站附近的房價漲勢都很驚人。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人買房最重視的就是周遭的交通，尤其現在越來越多人跨縣市上班，高鐵、台鐵更成為重要的交通工具。不過一名網友觀察，發現苗栗高鐵站明明一站就可以到新竹，不過附近的房子似乎沒什麼人關注，一坪都還在20幾萬，好奇其中原因。文章一出，鄉民紛紛指出「你去過就知道」、「附近真的很荒涼！」

原PO以「為什麼苗栗高鐵沒人要買？」為題在PTT發文，表示雖然知道苗栗後龍比較落後，不過理論上高鐵站在附近，應該要發展起來，但他看了許多物件，發現一坪還在20幾萬，「嘉義太保台積電還沒進來前都比後龍高欸，後龍還一站（到）新竹」。

他也不解表示，明明很多竹科人都願意住在青埔，每天搭高鐵一站就到竹北，「後龍到竹北就不行嗎？還是說竹北、青埔房價還太便宜了？等買不起後才會開發後龍？」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者許凱彰攝）



不少網友討論，「青埔60萬以後應該就會擠壓過去了，之前看過了沒什麼案，時候未到」、「苗栗班次比嘉義少」、「人需要的不是只有通勤跟工作，嘉義再怎麼樣都是中南部王者」、「沒學區的地方會有人買嗎」、「你去過一次就知道了，連全聯都少」、「苗栗高鐵1小時才一班，錯過就要再等1小時，一站到新竹也不會不用等那1小時呀」。

也有人認為，苗栗其他地點都發展得更好，「竹南那麼香，楊頭高架欸，為什麼要買荒草遍佈的後龍？」「等頭份住滿才會往南移」、「荒涼，等到頭份、竹南貴到買不起的才會去買那啦」、「等頭竹100萬，差不多那邊就會動了」、「竹南、頭份是跟產業園區有關，那邊也要有才能炒」、「竹南、頭份至少離新竹算近，後龍的印象就是苗栗鄉下地方，青埔、竹南、頭份都還沒塞滿，還輪不到後龍」。