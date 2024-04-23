Q1七都新建案推案量大減1200億　北市衰退最劇烈

▲Q1七都新案總銷年減2成，房價也出現下滑，整體均價季減15%。（示意圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

Q1七都新案總銷年減2成，房價也出現下滑，整體均價季減15%，並創下2年多來新低，其中又以台北市衰退17%最慘。不過，市調單位表示，價格下跌主要是因，「不少縣市蛋黃區均有新案延推，且建商積極搶攻蛋白、蛋殼區。」

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《591新建案》統計七都新建案，Q1總銷金額4665.81億元，較上季減少6%，並年減21%，縮水超過1200億元，創近1年來次低，但推案個數、戶數年增約1成。

房價部分也出現下修，平均成交單價46萬元，季減15%、年減2%，為2021年Q4以來新低。進一步觀察各都，台北市下滑最嚴重，每坪均價降為106.7萬元，季減、年減各為17%。

▲Ｑ1七都新案推案量、房價統計。（表／記者項瀚製）

《591新建案》分析，價跌主要是推案區域出現落差所致，「本季不少建商積極搶攻蛋白、蛋殼區，反觀不少蛋黃區個案在接待中心缺工、建照申請等因素下出現延宕，使得價格漲勢明顯收斂。」

至於房價、推案量跌最多的台北市，主要由於去年同期適逢「台北之星」、「京華廣場」等指標案接棒公開，大幅墊高基期，且今年蛋黃區較少指標案進場，僅在北士科有總銷百億的「士科大院」及部分危老、都更等案支撐。

反觀新北市，價量表現一枝獨秀，總銷年增101%，主要受林口、中和2區「長虹天聚」、「META PARK」百億的指標案登場，量體明顯回穩。成交均價季增16%，則受惠板橋「科達琢真文化」、「Hello Win 迎家」等高價個案拉抬下走高。

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