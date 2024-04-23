一表看北市26間額滿國中房價　「唯一5字頭」在這

▲觀察台北市26間額滿國中周圍房價，最貴前3名都在大安區。（圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

台北市共有26間額滿國中，觀察周圍房價，最貴的金華國中每坪均價118.9萬元，最便宜是政大附中國中部，也是排行中唯一5字頭。房仲表示，該區環境雖境清幽且綠意盎然，但生活便利性較差。

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據台北市政府教育局資料，113學年度台北市共有26間額滿國中，而住商機構據實價登錄，統計這些學校2023年周邊一公里平均房價行情。

最貴明星國中學區宅為金華國中，每坪均價達118.9萬元，第二、三名也都由大安區包辦，分別為龍門國中和師大附中國中部。另外，大安區也是12行政區中額滿國中最多的，共達7間。

▲台北市26間額滿國中周圍房價整理 。（表／記者項瀚製）

住商不動產企研室執行總監徐佳馨分析，大安區為北市正蛋黃區，捷運與商圈機能俱全，又有聯合醫院仁愛院區、國泰綜合醫院等重要醫療院所，地段精華程度無庸置疑。

徐佳馨指出，金華國中位處大安森林公園第一排，屬高總價住宅聚落，周邊巷弄內屋齡約10年左右的成屋，成交價位站穩150~160萬元以上，若為面公園景觀的新成屋，更有不少200萬元俱樂社區。

至於房價最友善的明星學區，則是位於文山區的政大附中國中部，是26間額滿國中唯一5字頭，2023年平均房價僅約每坪58.9萬元，僅是金華國中的二分之一價格。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，該校屬木柵區第二期市地重劃區，需至指南路二段才有基本商圈機能，若要搭乘捷運，需經貓空纜車才能抵達，整體雖說住宅環境清幽且綠意盎然，但生活便利性較不佳，也因此房價親民不少，成為許多年輕買家心頭好。

事實上，113學年度由於龍年效應，新生較往年多，額滿國中也創下近年新高。賴志昶提醒家長們，需注意各校不同的最後設籍日期，而已有學籍但需改分發的學生家長，需持相關證明文件於4月26日至5月2日期間至各國中辦理入學資格審查。

至於就讀芳和實中、民族實中、濱江實中及西湖實中等4所額滿實驗學校的學生家長，需留意入學方式依各校入學簡章辦理。

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