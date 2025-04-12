他賣房大賺2000萬！前女友媽「曾贊助500萬」喊：一半是我們的

▲一名網友表示自己和前女友交往近20年，兩人曾一起購入一棟價值1200萬元的透天厝。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

情侶間相處久了就容易有許多糾纏，日前一名網友表示自己和前女友交往近20年，兩人曾一起購入一棟價值1200萬元的透天厝，當時女友媽媽還贊助了500萬元，今年初他也主動歸還這500萬，不過前女友卻認為他將這間房子售出所賺到的2000萬應該分他們一半。

該名網友近日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己與前女友交往近20年，雙方家人也早已熟識。交往期間兩人曾購入一棟價值1200萬元的透天厝，當時女方母親提供了500萬元資助。今年初兩人分手後，他主動向銀行貸款，將當年女方家提供的款項全數歸還。

然而近日他以3200萬元售出該透天厝，消息傳出後，前女友家竟要求分一半的售屋獲利，聲稱他們當年有出資，因此應享有一半產權。面對突如其來的要求，原PO坦言感到錯愕，並表示雙方家族關係密切，實在不知道該如何拒絕，才不會讓場面難堪。

該貼文引發網友熱烈討論，留言突破800則。部分網友認為前女友家要求分潤合理，表示「享受人家20年青春還把獲利整碗端走，吃相難看」、「當年出500萬，現在只還本金，不給利息與獲利，好像也不太公平」、「現在的500萬價值早已不同」。

但也有不少人持相反意見，認為債務已經清償，無需再分帳：「分手了、錢也還了，還要分錢是什麼意思？如果賣房虧錢，她們會補嗎？」、「當初沒有寫對方名字，就沒法律效力」、「借錢不是投資，早就還清就沒事了」、「還錢時如果談好按市值分才合理，現在已兩清，就別再提了」。

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