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陳傑鳴／關稅之亂引爆房市4訊號　「抄底買房？」建議先不要

▲▼台北股市連續兩天恐慌性崩跌，為了救市穩定股市秩序，國安基金5000億將進場。開盤後權王台積電翻紅上揚，隨後在平盤震盪，大盤跌勢已較前兩天收斂。（圖／記者湯興漢攝）

▲美國總統川普宣布對等關稅政策，造成全球股市血流成河，台股清明連假後開盤至今，台股暴跌、暴漲，投資人哀鴻遍野。（圖／記者湯興漢攝）

文／《全向科技房產中心》總監陳傑鳴

美國總統川普宣布對等關稅政策，造成全球股市血流成河，台股清明連假後開盤至今，台股暴跌、暴漲，投資人哀鴻遍野。台灣房市如今面臨「信用管制、房貸之亂、川普爆擊」等各大利空盤旋，現在是否為買房出手好時機？

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

對此，從歷史經驗來看，目前房市大跌的四大訊號齊聚，包含: 「股災」、「升息難貸款」、「房市賣壓攀升」、「信用管制強化」等都出現了，如果與房市連動性高的股市無法快速止穩，房市信心恐也會開始崩潰，房價可能會有1~2成的回檔幅度，建議民眾短線除非屋主大讓價，否則別輕易撿落下的刀子，恐有接盤套牢的可能。

以「股災」來說，大逃殺已開始，由於股市、房市連動性高，如果股市崩跌，房市就很難獨善其身。如今面臨川普不合理的關稅暴擊，全球股市全面崩潰，台股更面臨無量下跌的窘境，之後恐也還有的跌。

▲▼4/9台北股市在國安基金護盤下，開盤後試圖反攻，跌幅一度縮小。但開盤半個鐘頭後盤勢就開始下殺，台積電也由紅翻黑。（圖／記者湯興漢攝）

▲目前房市大跌的四大訊號齊聚，包含: 「股災」、「升息難貸款」、「房市賣壓攀升」、「信用管制強化」等都出現了。（圖／記者湯興漢攝）

以2008年金融海嘯來說，短短一年的時間，大盤從 9859點，跌到3955 點，跌6成，房價後續也回檔1~2成的歷史殷鑑仍在，這次台灣股市、房市很難樂觀。

以「升息或難貸款」來看，早已是進行式，雖然表面上央行利率政策沒變動，但去年下半年以來銀行放貸額度接近上限，導致房市搶貸、貸不到、貸款利率變高等訊息頻傳，對於購屋者買房意願產生很大的影響，這幾個月房市交易量不斷萎縮。所謂無量就無價，一旦買氣萎縮，房價就很難撐在高點。

再以「房市賣壓攀升」而言，賣壓正不斷走高，過去幾年房市火熱，屋主普遍惜售，為賣方市場。但隨著政府打炒房措施一波波，近期更陷「限貸」與「川普關稅」風暴，二手屋市場賣壓攀升從去年7月的81513間，到今年2月已經達到95287間，大增約1.4萬間，降價屋的數量更是不斷增加，如今屋主信心正不斷崩潰，房價很難再繼續走高了。甚至，若這樣的市況延續到下半年，房市還可能出現拋售、多殺多的窘境。

▲▼元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴 。（圖／陳傑鳴提供）

▲當股市重挫、水電雙漲、物價通膨、升息，都可能是接下來國人需要面臨的困境，陳傑鳴認為別再想投資買房了。（圖／陳傑鳴提供）

至於「信用管制強化」，管制如果還不鬆手，房市恐怕更沒救，近年為調控房市，央行已經祭出七波信用管制，也讓購屋者買房貸款難度越來越高，如今因信用管制與股災，讓房市買氣萎縮，如果央行依然不鬆手，恐怕屋主連最後一根救命稻草都等不到，房市將更沒救。

當股市重挫、水電雙漲、物價通膨、升息，都可能是接下來國人需要面臨的困境。目前川普關稅下，這幾年帶動台灣的AI風潮很可能會正式告終，建議今年民眾買房要更為謹慎，別再想投資買房了，就算是自住也要挑地段、挑符合市場需求的產品，盡量避開供給量大、生活機能還未成熟的區域，未來保值潛力才會高。

《地產詹哥老實說》EP251／別再亂看實價登錄！　5大錯誤用法當心「買貴賣便宜」

►陳傑鳴小檔案
現職：元宏不動產加值服務平台研究總監
專長：房地產市場分析、買賣租賃策略評估
經歷：Ubee趨勢研究中心總監、APPLE HOUSE趨勢研究中心研究總監、屋比房屋總監、元宏不動產加值服務平台總監

關鍵字：川普台股房市買房股災陳傑鳴買房

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