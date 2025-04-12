「現在是議價好時機？」　他919前買房懊悔：是不是買貴了





▲鄉民感嘆去年9月一簽完約，政府就打房，自嘆買貴了。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／台北報導

鄉民感嘆去年9月一簽完約，政府就打房，自嘆買貴了，但唯一能安慰自己的是房貸利率是2.6%。不過，信義房屋專家表示，若原po是買第一戶，利率其實沒有比較低，去年12月到今年1月，房貸加權平均利率2.53%。

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網友在臉書社團「買房知識家」發文，自曝：「我去年9月一簽完約，政府就打房了，最近不斷看到很多人說房價下跌、現在是議價的好時機什麼的，我就覺得很悔恨，忍不住心想我應該買貴了？」

原po無奈地說：「我安慰自己，我房貸利率是2.6%，現在買可能更高，但我還是覺得自責難過，大家能不能安慰一下。」話題一出，引發熱議。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶表示：「去年919前後，確實市場氛圍有差異，現階段雖然一手建商代銷沒有明顯降價，但有越來越多透過送裝潢的方式，變向降價，而中古屋除議價空間明顯增加，依不同個案、屋主狀況，確實也有所謂的便宜可撿。」





▲中古屋除議價空間明顯增加，依不同個案、屋主狀況，確實有所謂的便宜可撿。（示意圖／ET資料照）

至於利率方面，原本真的有拿到比較便宜嗎？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，其實在去年8月，房貸就已頗吃緊，若原本是首購，以2.6%利率來說，沒有比較低，央行先前統計去年12月到今年1月，加權平均利率2.53%。

不過，若原po是第二戶，那麼2.6％就真的有便宜到。曾敬德表示：「第二戶在去年12月到今年1月，加權平均利率來到了2.86%，第三戶甚至在3%以上。」

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