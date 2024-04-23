【廣編】「雙貸族」突破36萬人寫新高　大膽「槓桿開滿」追獲利

▲升息貸款族負擔將再加重，尤其同時有房貸、信貸，槓桿也成顯學。

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股市衝上2萬點、ETF更上演申購金額上千億元的搶購潮，甚至拿房增貸、透過信貸等方式搶進場，統計發現，今年全國1月同時有房貸、信貸人數達36萬3580人，刷新歷史新高， 若同時有房貸、信貸族群，在央行日前宣布升息，利率如「升升不息」，負擔之重已不可同日而語。

統計聯徵中心資料，比較2014至2024年間，歷年1月的個人房貸與信貸交叉狀況，發現今年1月雙貸族達36萬3580人，且與2014年相比，人數成長25.1%，平均房貸金額增加70.4%，平均信貸金額暴增88.7%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雙貸族來源除透過信貸補上房貸缺口的購屋人外，許多民眾增貸或以信貸投資金融商品，恐怕也是利率增加，但人數不減的重要因素。

2014年面臨房市翻轉，「雙貸族」人數穩定保持28至29萬人，到2020年全台房市多頭再起，使「雙貸族」數量突破30萬人大關，之後漲勢維持至今。

徐佳馨分析，「雙貸族」人數屢創新高，主要原因有三，一是近年來房價高漲，不少首購族資金準備較不充裕，需搭配信貸彌補購屋時的資金缺口。二是近年股市表現強勁，不少借款人增貸投資股市。第三則為通膨壓力大，透過信貸補足日常生活所需。

另觀察聯徵中心數據，1月「雙貸族」的平均房貸金額約568.8萬元，平均信貸金額約101.7萬元，兩者10年來成長幅度分別達70.4、88.7%，而近期進入升息循環，「雙貸族」人數竟仍創下新高。

「槓桿雖美好，反轉不得了」，徐佳馨認為，信貸除資金較不充裕者用以借款外，不少為投資性質，在年初房市買氣再起情況下，也激起投資人的信心，因此願意大膽「槓桿開滿」以追求未來獲利。

大家房屋企研公關主任賴志昶表示，房貸金額持續成長，與近10年來房價漲幅趨勢相符，且10年前房貸利率較低，在近期央行「鷹式升息」之後，讓五大行平均房貸利率突破2%大關，更讓「房貸族」負擔加重不少。提醒需動用到信貸的民眾，適逢央行「升升不息」，若同時擁有多項貸款，恐怕會壓縮到日常生活的支出，在升息環境之下，貸款者出手要特別注意自己的財務狀況。

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