台積電先進製程園區吸金　中科4大區龍井房價漲幅最驚人

▲中科周邊四大行政區，以龍井房價上漲65.7%最高。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市票房保證的「台積電」為因應全球對AI晶片需求，在北中南皆佈局先進製程，以中科來說，周邊四大區段，數據顯示龍井房價上漲65.7%，專家表示：「先進製程園區可帶入大量高收入科技新貴，基期低區域都還有一定的補漲空間。」

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半導體高階製程將引領未來台灣產經走向，最有可能是1.4奈米建廠用地的台中中部科學園區二期，周遭的西屯區近三年預售屋交易平均單價漲幅達39.8%，而外圍海線區域如龍井區與沙鹿區則是分別達65.7%、48.2%，大雅區則是達31%。

▲中科周邊四大行政區房價三年預售屋漲幅表。



以台中中部科學園區來說，周遭建案如「寶輝THE TOWER」根據OPEN DATA顯示，目前最高單價已經來到76.8萬元；而龍井區的「精銳WORLD」最高單價57.5萬元，沙鹿區「龍寶和臻邸」及「茂洋天玥」分別以最高單價52.1萬元、48.3萬元創下區域高價。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，以投資或置產角度來說，房子能不能漲、能不能保值，建設利多與市場能見度會是很大的關鍵，因此，在護國神山「台積電」持續擴張下，估計2024年科技業設廠題材依然會是各區域房市熱度的關鍵，也是想買房投資置產者可以多留心的。

▲護國神山「台積電」持續擴張下，估計2024年科技業設廠題材依然會是各區域房市熱度的關鍵。（圖／記者陳筱惠攝）



對於龍井房價漲幅最高，在地房仲黎維勝則表示：「中科的科技議題對於龍井來說算是大宗因素，目前全台中所有的區塊都有重劃計劃，但龍井區地理位置相當特殊，除了中科議題外，龍井與大肚區還有新國土計畫進行中，加上捷運藍線拍定交通加持，後勢確實可期。」

▲中科台積電二期擴廠預計年中交地，專家建議漲多的地方仍要停看聽，確認利多如期達成或發生再進場。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，陳傑鳴從產業與房市需求面提醒：「2024年原先市場期待的降息利多因為通膨居高不下，已可能到下半年才可能發生，加上近期『以伊關係緊張』，國際經濟復甦腳步可能因此受到影響，而這也將可能導致科技大廠設廠進度放緩。」

所以，一旦科技業設廠進度大幅延後或是出現跳票，房市買氣就有快速萎縮的可能，建議民眾在瘋科技業設廠題材買房時，可別過度「信心爆棚」，建議漲多的地方仍要停看聽，確認利多如期達成或發生再進場，才可以避免買到高點的可能。

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