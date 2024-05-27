南彰鄉鎮首棟高級住宅大樓 　「北斗之星」風光上樑

▲「北斗之星」25日上午舉行上樑典禮，由晨祥建設董事長王逢偉（中）擔任主典者。



記者陳筱惠／彰化報導

彰化縣北斗鎮萬眾矚目的指標大樓「北斗之星」於5月25日舉行上樑典禮，晨祥建設董事長王逢偉、崴正營造創辦人張正岳、北斗鎮長顏宏霖、代表會主席陳世凱、彰化縣議員劉淑芳、李浩誠、吳錦潭及眾多地方企業主均蒞臨參加，王逢偉董事長特別邀請北斗之星VIP客戶一同見證，該案為地方上首屈一指的住宅高樓，因高檔品質的建材用料造成熱絡話題。

晨祥建設董事長王逢偉表示：「『北斗之星』除了是北斗最高樓，也是南彰化鄉鎮首座針對高資產客群量身打造的高級住宅大樓，以超越地方的建築規格，把豪宅搬回北斗。此外，也希望透過好的建築，讓家鄉更不一樣。」

北斗之星建築規劃地下2層地上13層，每層4戶，注重客戶的隱私與社區均質性。公設除了挑高6.9米的星晨大廳、星悅交誼廳、星野花園外，位於社區入口的星和迎賓車道及地下室的第二門廳皆是豪宅標配。

▲「北斗之星」為南彰化鄉鎮首座針對高資產客群量身打造的高級住宅大樓，圖為北斗之星外觀日景模擬圖。

全棟耐震升級，耐震係數0.33gal超越法規，低樓層另搭配一筆箍柱筋工法及5000磅高強度混凝土施作。在防水部分則採用軍規等級聚脲防水材全面噴塗社區地下室外牆等公共區域。全案選用的銀立淨抗菌乳膠漆、BWT廚下型淨水器、台玻5+5膠合玻璃等建材用料皆把關住戶的健康生活與品味。

崴正營造創辦人張正岳表示，美好建築的成功要素是業主的夢想、建築師縝密的規劃及工匠精雕細琢的精神三者合一，營造廠即是業主及夢想的推手，在注重智慧、安全及永續的理念上與晨祥建設不謀而合，建築團隊使用BIM技術3D建模，以優化北斗之星的施工效率，現場採用智能化管理，並嚴格執行施工品質及勞工安全管理程序，是北斗最現代化的模範工地。

▲「北斗之星」公設之一為挑高6.9米的星辰大廳，圖為3D模擬示意圖。

王逢偉董事長進一步說明，北斗是文化古都，鄰近國道1號、台一線及田中高鐵站，交通十分便捷，又有完善的學區及生活機能，可以說是南彰化次核心，公司也將持續在北斗推案。晨祥建設以永續服務的思維構築在地品牌。

除了已舉辦「北斗之星」已購客戶施工說明餐會，未來也會以延長保固、採單一窗口服務長期陪伴客戶，並透過多元化的社區活動，讓生活與建築相互融合，打造北斗之星大家庭。



▲晨祥建設董事長王逢偉以超越地方的建築規格，把豪宅搬回北斗。圖為「北斗之星」星悅交誼廳3D模擬示意圖。

據了解，該案目前每坪成交單價最高已來到35.6萬，均價約在28萬元上下，全案銷售8成，剩餘2成公司將於未來階段性釋出。而晨祥建設之關係企業合祥地產在溪州鄉推出的「合祥雲森」大樓也於上個月正式動工，目前銷售3成，公司另計劃明年於北斗再推出一棟指標高樓建案。