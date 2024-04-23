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答應1條件生孩就送房！23歲妹曝被「呵護爹地」包養：女星也這樣

一名23歲妹子透露「呵護爹地」提幫他生一個小孩，並表示會買房給保障且後續生活都匯給金援。（翻攝自Dcard）

▲妹子曬出「呵護爹地」的賓利車、收到的名牌包包。（翻攝自Dcard）

圖文／鏡週刊

隨著時代的開放，不少人都不想努力，願意被包養。就有一名23歲妹子，透露自己有個「呵護爹地」，最近對方希望能幫他生一個小孩，並表示會買房給保障，加上平日的禮物與約會，讓妹子猶豫不知道要不要答應。文章一曝光，掀起大票網友討論。

一名23歲妹子匿名在Dcard論壇上以「呵護爹地買房給我希望我可以幫他生一個小孩」為題PO文問感情，透露爹地是貿易商大她15歲、未婚，除了她以外，乾爹還呵護另一名大她3歲的女生「我都稱呼姊姊」，且該姊姊幫爹地生了一個小孩，目前4歲，爹地也為犒賞對方買了一間房子。據了解，包養名稱百百種，除了sugar daddy（金主爸爸）外，如今最新名詞還有「呵護爹地」。

原PO透露，自己被乾爹呵護2年多，乾爹平時待她不錯，也為她租一間3房2廳房子，平常會被帶出去約會，逢年過節也會收到精品禮物。通常爹地若出差回國，會去她那或另外一位姊姊住處輪流居住，而近日爹地提出「幫他生一個小孩」，而原PO則很猶豫，因為自己才23歲而已。

原PO透露，上週乾爹帶她去看預售屋，且與建商談好價格直接刷卡預付訂金，後續只等通知簽約，「爹地說買我的名字是要給我的一個保障，若我願意的話他會在交屋前把房子的錢全部付清到建商的履保帳戶，一定會在我生完小孩後給我跟小寶寶一個家」，並透露乾爹也承諾生完小孩後，月子中心費用、生活費、教育費、保母等費用，他都會負責，至於零用錢的部分，每個月也會固定月初準時給她，原PO則不用上班只要陪伴小孩就好。

原PO表示，乾爹唯一要求「就是不要結婚，繼續維持這種呵護關係...」，表示未有婚姻情況下，原PO不用被束縛，也不用像個傭人照顧公婆，並提起一位知名女星也是未結婚就幫富商生小孩，「對方也是很用心地在呵護照顧她（那位知名女星）」來說服她，讓原PO直喊很猶豫不知道要不要答應，並曬出乾爹的賓利車、收到的名牌包包以及預售屋簽約單，證明故事真實性。

文章一曝光，掀起正反兩極網友回應，一派網友直喊「不用努力了」，紛紛認為答應就可以當少奶奶；不過另一派網友則苦勸，若是原PO年華老去後，有沒有辦法自己承擔這所有，「一間房就生…至少拿個店面吧」、「包養是過去，呵護是未來，妳不會跟別人說你現在被爹地包養，不過你會跟閨蜜分享妳被另外一半呵護」、「約跑一夜情是聖人，找爹地呵護就違反道德，好奇怪的邏輯」。

也有人好奇問「好奇有過這樣特殊關係，萬一當事人以後有喜歡的對象 ，她會讓對方知道這件事情嗎...」；另外也有網友質疑「整篇都沒有原po回應，是買文章的嗎，不要想騙人去做包養欸！講那麼好聽什麼呵護」。


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