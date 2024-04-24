達麗拿下北高雄首件捷運聯開案　將斥27億蓋23層住商大樓

▲高市府22日公布「岡山路竹延伸線RK1站(西基地)土地開發案」，由達麗建設成為最優申請人。（圖／高雄市捷運局提供）

記者張雅雲／高雄報導

北高雄TOD大眾運輸發展進入新的里程碑，高市府22日公布「岡山路竹延伸線RK1站（西基地）土地開發案」，由達麗建設成為最優申請人，預估投資額達27.15億元，打造地上23樓的住商綜合大樓。專家預估，該案位於岡山最熱鬧的市中心，一旦推案將創岡山區段新高。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝

高雄市捷運局長吳義隆表示，該案為北高首件捷運聯開案，相當具指標意義。基地緊鄰台鐵岡山站、捷運RK1站及岡山轉運站，具有三站共構的區位優勢。

▲捷運紅線延伸的RK1站，預定今年6月將通車，後續會透過跨站天橋，銜接台鐵岡山車站的後站地區。（圖／記者張雅雲攝）

加上捷運紅線延伸的RK1站，預定今年6月將通車，後續會透過跨站天橋，銜接台鐵岡山車站的後站地區，讓此開發案相當受投資人歡迎，捷運局透露，此次共吸引2家建商投標，最後由達麗建設得標。

基地面積約1058坪、建蔽率70%、容積率630%，達麗建設表示，預估投資27.15億元，打造地上23層、地下4層的住商綜合大樓，住家規劃2~3房，特別的是，大樓將與RK1站西出口共構，並規劃店面、健身中心及公共托嬰中心等設施，預計2025年第三季取得建照。

▲住家預計規劃2~3房，預計2025年第3季取得建照。（圖／高雄市捷運局提供）

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷分析，RK1站西基地就位於岡山最熱鬧的市中心，具3站共構的優勢，未來可規劃到站就到家的捷運宅，以目前岡山預售案已經出現4字頭的房價來看，未來推案起碼45萬元起跳，有機會挑戰5字頭，創岡山房價新高。

《地產詹哥老實說》EP202／老江湖也踩雷！ 屋主自售慘淪「被告」案例曝